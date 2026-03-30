Said Palao pasó por primera vez su cumpleaños sin Alejandra Baigorria desde que iniciaron su relación en 2021. El chico reality cumplió 33 años el lunes, pero la empresaria no se encuentra en Perú, ya que viajó días atrás a Miami para despejarse de los problemas generados por la participación de su esposo en la polémica fiesta en Argentina junto a modelos, lo que provocó una crisis en su matrimonio.

Lo llamativo es que 'La gringa de Gamarra' tampoco saludó a su pareja en redes sociales y solo se dedicó a compartir contenido sobre sus negocios. Lo que deja en claro que ambos estarían distanciados y que la rubia no la estaría pasando bien.

¿Qué hizo Said Palao en su cumpleaños 33?

Said Palao decidió pasar su cumpleaños número 33 de manera tranquila. Inició su día llevando al colegio a su hija, fruto de su relación con su exnovia, Aleska Zambrano. El chico reality compartió una fotografía en la que aparece junto a la menor dentro de su auto.

Luego acudió al gimnasio para cumplir con sus habituales entrenamientos y, más tarde, asistió a 'Esto es guerra', donde sus compañeros lo agasajaron y lo llenaron de crema batida. Sin embargo, no se ha visto una celebración especial como las que solía organizar a lo grande Alejandra Baigorria durante los últimos cinco años.

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Alejandra Baigorria evitó saludar a Said Palao y se quedó en Miami

Alejandra Baigorria decidió permanecer en Miami y no viajar a Lima para celebrar el cumpleaños de Said Palao, como lo hacía en años anteriores. Muchos usuarios esperaban al menos un saludo por su onomástico 33, pero nunca llegó.

La empresaria compartió historias en Instagram en las que únicamente promocionaba sus negocios y emprendimientos, sin mencionar en ningún momento al integrante de ‘Esto es guerra’. “Buenos días a todos, como ustedes saben, puede caerse el mundo, puedo irme a la China..”, expresó la rubia presentando una rutina de belleza de uno de sus productos.