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‘Majo con Sabor’ impacta al revelar mentira que le dijo exnovio: “Solo me gustan las mujeres”

Influencer ‘Majo con Sabor’ reveló en vivo en ‘Arriba mi gente’ que un exnovio le mintió al asegurarle que “solo le gustaban las mujeres”.

'Majo con Sabor' cuenta actualmente con 26 años y nació en Guatemala. Foto: Composición LR/Latina.
'Majo con Sabor' cuenta actualmente con 26 años y nació en Guatemala. Foto: Composición LR/Latina.

 

'Majo con Sabor' ganó mucha exposición en el mundo del espectáculo nacional al convertirse en la novia de Gino Assereto, exintegrante de 'Esto es guerra', a inicios de 2025. Tras finalizar la relación, cuyos motivos no se revelaron, la chef supo mantenerse vigente y formó una importante comunidad de seguidores gracias a su faceta de influencer gastronómica.

Ahora que mantiene un romance con el actor y conductor de 'La Roro Network', Gabriel Calvo, es invitada con frecuencia a programas para hablar de su vida privada. Hace poco estuvo en el podcast de Magaly Medina y ahora se presentó en 'Arriba mi gente', donde participó en una dinámica que consistía en revelar las 'cosas que te decía tu exnovio' y 'la frase que te diría un mentiroso'.

PUEDES VER: ‘Majo con Sabor’ confiesa que Jazmín Pinedo la ignoró cuando se presentó como novia de Gino Assereto: “No tuve respuesta”

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'Majo con Sabor' revela mentira de exnovio: “Solo me gustan las mujeres”

Cuando a 'Majo con Sabor' le tocó responder esas dos preguntas, no dudó en contestar lo mismo: “Cosas que te decía tu ex y frase que diría un mentiroso: ‘Pucha, solo me gustan las mujeres’”, expresó la creadora de contenido entre risas, sin mencionar a qué expareja se refería.

La revelación desató revuelo en el set de 'Arriba mi gente', conformado por Santi Lesmes, Michelle Soifer, Fernando Díaz, el humorista Chapasa y Ricardo Rondón. Justo este último, sorprendido de lo dicho por Majo, comentó en vivo: “Era jugar, no confesarte”, lo que generó risas y descontrol en el programa.

PUEDES VER: 'Majo con sabor' no pudo ocultar sus nervios al confirmar su relación con Gabriel Calvo: "Tengo que aceptarlo"

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Usuarios señalan de qué exnovio de 'Majo con Sabor' se trataría

Luego de que el clip de 'Majo con Sabor' revelando que un exnovio le mintió al asegurarle que “Solo le gustan las mujeres” se hiciera viral en las redes sociales, el video generó miles de interacciones.

Muchos usuarios aseguraron que podría tratarse del periodista deportivo Ricardo 'Tato' Luna o de Gino Assereto. Incluso, hasta criticaron a la influencer por exponer algo tan privado. “O sea, sí, pero qué bajo”, “Eso se sabe hace rato”, “Se pasó de friasa”, “O sea, ya, pero no en TV nacional”, “Qué necesidad de hablar de tu ex”, “Atento, Gabriel (Calvo), solo eso”, “Es un secreto a voces”, fueron algunos de los comentarios.  

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