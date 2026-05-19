El Cristo Redentor de Brasil no solo es famoso por sus vistas, sino que también oculta su interior, accesible solo a algunas personas. | Composición LR/National Geographic/ChatGPT

El Cristo Redentor de Brasil no solo es famoso por sus vistas, sino que también oculta su interior, accesible solo a algunas personas. | Composición LR/National Geographic/ChatGPT

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El Cristo Redentor, alzado a 700 metros sobre Río de Janeiro, destaca como una de las siete maravillas del mundo moderno y un emblema espiritual global. Inaugurado el 12 de octubre de 1931, este monumento de 38 metros de altura representa un icono del cristianismo y del patrimonio brasileño que atrae cada año a millones de turistas al cerro del Corcovado. Su imponente presencia fusiona la fe con la identidad cultural de una nación entera.

Más allá del mirador tradicional y la capilla de Nossa Senhora Aparecida, ubicada en la base, la estructura alberga secretos fascinantes. El monumento funciona como un santuario religioso activo donde se celebran bodas, bautizos y peregrinaciones, además de espacios internos complejos restringidos al público general. De este modo, la obra combina su fama turística con una vibrante vida litúrgica y misterios arquitectónicos ocultos. No obstante, ¿sabías que también se puede explorar el interior y los brazos del Cristo?

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¿Quiénes tienen permitido el acceso a los brazos del Cristo Redentor y bajo qué condiciones?

El ingreso al interior de esta emblemática maravilla de Río de Janeiro está totalmente restringido para el turismo convencional. La entrada habitual de los viajeros concluye en la explanada frontal de la gigantesca escultura, por lo que la estructura interna permanece cerrada al público general. No obstante, un selecto grupo de especialistas tiene autorización para ingresar en la efigie con el fin de realizar labores esenciales de conservación.

En específico, el personal de mantenimiento, los técnicos y los restauradores son quienes acceden de forma periódica al recinto. Para cumplir sus tareas, estos profesionales utilizan andamios, plataformas y escaleras internas bajo estrictos protocolos de seguridad que protegen tanto su integridad física como la del monumento. Por otro lado, la administración otorga permisos especiales y discretos a periodistas, medios de comunicación y visitas institucionales para llegar a zonas exclusivas como los hombros o las extremidades superiores.

Una vez dentro, la experiencia resulta inusual para los pocos privilegiados. De acuerdo con relatos y descripciones de visitantes autorizados, algunas escotillas permiten asomar la cabeza desde los brazos y ofrecen vistas únicas que no se obtienen desde los miradores externos.

¿Qué secretos esconde el interior de la monumental estatua de Río de Janeiro?

Lejos de las expectativas de un salón espacioso o una galería de exhibición, el corazón del monumento alberga un armazón puramente funcional. Este espacio se compone de un entramado de escaleras reducidas y andamios técnicos que facilitan el desplazamiento del personal de mantenimiento. La infraestructura interna está diseñada exclusivamente para que los especialistas logren trasladarse desde el soporte inferior hasta la cúspide de la efigie.

El acceso a dicha zona oculta se ubica en el sector posterior, camuflado de forma sutil en el pedestal de la obra. A partir de ese punto, el ascenso se realiza mediante 12 plataformas vinculadas por escalones, las cuales funcionan como pisos independientes para aproximarse a la sección superior. El trayecto vertical conduce a los operarios hacia la extremidad correspondiente a los hombros del Cristo Redentor.

Dicha cavidad destaca por su ambiente lúgubre y confinado, con una claridad tenue y muros de concreto que soportan el peso de la gigantesca escultura. La única excepción estética en este entorno rústico se localiza en la parte pectoral, donde existe una pequeña pieza cubierta con mosaicos de piedra jabón, un elemento idéntico al revestimiento externo que protege la estructura frente al severo clima tropical.