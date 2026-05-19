HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica
Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     
Mundo

¿Sabías que estas personas sí pueden subir a los brazos del Cristo Redentor? Así es la famosa maravilla en Sudamérica por dentro

El monumento brasileño fusiona fe y cultura desde su inauguración en 1931. Acceder al interior es un privilegio que solo algunos pueden disfrutar.

El Cristo Redentor de Brasil no solo es famoso por sus vistas, sino que también oculta su interior, accesible solo a algunas personas.
El Cristo Redentor de Brasil no solo es famoso por sus vistas, sino que también oculta su interior, accesible solo a algunas personas. | Composición LR/National Geographic/ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

El Cristo Redentor, alzado a 700 metros sobre Río de Janeiro, destaca como una de las siete maravillas del mundo moderno y un emblema espiritual global. Inaugurado el 12 de octubre de 1931, este monumento de 38 metros de altura representa un icono del cristianismo y del patrimonio brasileño que atrae cada año a millones de turistas al cerro del Corcovado. Su imponente presencia fusiona la fe con la identidad cultural de una nación entera.

Más allá del mirador tradicional y la capilla de Nossa Senhora Aparecida, ubicada en la base, la estructura alberga secretos fascinantes. El monumento funciona como un santuario religioso activo donde se celebran bodas, bautizos y peregrinaciones, además de espacios internos complejos restringidos al público general. De este modo, la obra combina su fama turística con una vibrante vida litúrgica y misterios arquitectónicos ocultos. No obstante, ¿sabías que también se puede explorar el interior y los brazos del Cristo?

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA DE LOS NOMBRES: LO QUE DICE EL TUYO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: El único país del mundo con 4 regiones naturales está en Sudamérica: ofrece más que costa, sierra y selva desde hace 148 años

lr.pe

¿Quiénes tienen permitido el acceso a los brazos del Cristo Redentor y bajo qué condiciones?

El ingreso al interior de esta emblemática maravilla de Río de Janeiro está totalmente restringido para el turismo convencional. La entrada habitual de los viajeros concluye en la explanada frontal de la gigantesca escultura, por lo que la estructura interna permanece cerrada al público general. No obstante, un selecto grupo de especialistas tiene autorización para ingresar en la efigie con el fin de realizar labores esenciales de conservación.

En específico, el personal de mantenimiento, los técnicos y los restauradores son quienes acceden de forma periódica al recinto. Para cumplir sus tareas, estos profesionales utilizan andamios, plataformas y escaleras internas bajo estrictos protocolos de seguridad que protegen tanto su integridad física como la del monumento. Por otro lado, la administración otorga permisos especiales y discretos a periodistas, medios de comunicación y visitas institucionales para llegar a zonas exclusivas como los hombros o las extremidades superiores.

Una vez dentro, la experiencia resulta inusual para los pocos privilegiados. De acuerdo con relatos y descripciones de visitantes autorizados, algunas escotillas permiten asomar la cabeza desde los brazos y ofrecen vistas únicas que no se obtienen desde los miradores externos.

PUEDES VER: La fruta andina, conocida como 'oro de los incas', que conquista paladares en EE.UU., China y Rusia por su sabor único

lr.pe

¿Qué secretos esconde el interior de la monumental estatua de Río de Janeiro?

Lejos de las expectativas de un salón espacioso o una galería de exhibición, el corazón del monumento alberga un armazón puramente funcional. Este espacio se compone de un entramado de escaleras reducidas y andamios técnicos que facilitan el desplazamiento del personal de mantenimiento. La infraestructura interna está diseñada exclusivamente para que los especialistas logren trasladarse desde el soporte inferior hasta la cúspide de la efigie.

El acceso a dicha zona oculta se ubica en el sector posterior, camuflado de forma sutil en el pedestal de la obra. A partir de ese punto, el ascenso se realiza mediante 12 plataformas vinculadas por escalones, las cuales funcionan como pisos independientes para aproximarse a la sección superior. El trayecto vertical conduce a los operarios hacia la extremidad correspondiente a los hombros del Cristo Redentor.

Dicha cavidad destaca por su ambiente lúgubre y confinado, con una claridad tenue y muros de concreto que soportan el peso de la gigantesca escultura. La única excepción estética en este entorno rústico se localiza en la parte pectoral, donde existe una pequeña pieza cubierta con mosaicos de piedra jabón, un elemento idéntico al revestimiento externo que protege la estructura frente al severo clima tropical.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
En la mira de China y EE.UU.: un país de Sudamérica podría producir 186 millones de toneladas de soja y liderar exportaciones mundiales

En la mira de China y EE.UU.: un país de Sudamérica podría producir 186 millones de toneladas de soja y liderar exportaciones mundiales

LEER MÁS
El único país del mundo con 4 regiones naturales está en Sudamérica: ofrece más que costa, sierra y selva desde hace 148 años

El único país del mundo con 4 regiones naturales está en Sudamérica: ofrece más que costa, sierra y selva desde hace 148 años

LEER MÁS
El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

LEER MÁS
Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

LEER MÁS
India elige a un país de América Latina para abrir una nueva embajada y fortalecer sus relaciones de cooperación y comercio

India elige a un país de América Latina para abrir una nueva embajada y fortalecer sus relaciones de cooperación y comercio

LEER MÁS
Trump asegura pactos millonarios con China, pero Pekín guarda silencio tras la cumbre con Xi Jinping

Trump asegura pactos millonarios con China, pero Pekín guarda silencio tras la cumbre con Xi Jinping

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El único país del mundo con 4 regiones naturales está en Sudamérica: ofrece más que costa, sierra y selva desde hace 148 años

El único país del mundo con 4 regiones naturales está en Sudamérica: ofrece más que costa, sierra y selva desde hace 148 años

LEER MÁS
Hijo del multimillonario fundador de Mango es investigado por la muerte de su padre mientras hacían senderismo

Hijo del multimillonario fundador de Mango es investigado por la muerte de su padre mientras hacían senderismo

LEER MÁS
Putin llega a China tras la visita de Trump y busca blindar su alianza con Xi Jinping en medio de tensiones globales

Putin llega a China tras la visita de Trump y busca blindar su alianza con Xi Jinping en medio de tensiones globales

LEER MÁS
¿Qué está pasando en Bolivia?: Las claves para entender las protestas y bloqueos de la llamada “insurrección popular”

¿Qué está pasando en Bolivia?: Las claves para entender las protestas y bloqueos de la llamada “insurrección popular”

LEER MÁS
Rusia retoma operaciones en puerto clave de un país de Sudamérica y moviliza más de 10.000 toneladas de fertilizante premium

Rusia retoma operaciones en puerto clave de un país de Sudamérica y moviliza más de 10.000 toneladas de fertilizante premium

LEER MÁS
Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar
Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO

Panini

Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025