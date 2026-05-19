HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica
Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     
Mundo

El altiplano extremo que recorre 4 países y conecta cadenas montañosas de más de 7.000 metros: conocido como “Techo del Mundo”

Los aventureros que desean explorar esta zona extrema deberán adaptarse al oxígeno escaso y, en algunos tramos, a visados especiales.

Este extenso altiplano en Asia Central presenta un severo clima y geografía inhóspita.
Este extenso altiplano en Asia Central presenta un severo clima y geografía inhóspita. | Ilustración con IA/ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

Exploradores, geógrafos y viajeros describen desde hace más de una centuria a un extenso complejo de altas mesetas y montañas en Asia central como el sitio con mayor altitud del planeta fuera de la cordillera del Himalaya. El territorio, situado por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, destaca en los registros cartográficos por sus condiciones extremas. De hecho, las investigaciones geográficas resaltan que “la traducción del término local se interpreta como ‘el techo del mundo’”.

Este altiplano, caracterizado por su clima gélido y geografía inhóspita, figura en guías turísticas y documentos oficiales como una de las zonas más recónditas y desoladas de la Tierra. Además de extenderse por cuatro países, sus rutas viales cruzan páramos alpinos y desiertos donde cada tramo pone a prueba la fortaleza humana y el rendimiento mecánico.

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA DE LOS NOMBRES: LO QUE DICE EL TUYO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: El único país del mundo con 4 regiones naturales está en Sudamérica: ofrece más que costa, sierra y selva desde hace 148 años

lr.pe

¿Qué altiplano extremo cruza cuatro naciones y une cordilleras que superan los 7.000 metros?

La meseta del Pamir destaca como un territorio montañoso en Asia Central que se ubica mayoritariamente en Tayikistán, aunque posee zonas periféricas hacia Afganistán, China y Kirguistán. De acuerdo con la enciclopedia Britannica, su núcleo coincide con el denominado “nudo del Pamir”, un sector geográfico donde múltiples cadenas de montañas se entrelazan de forma directa.

Este punto estratégico funciona como un eje de intersección global para diversos sistemas de cordilleras. Desde este núcleo se ramifican hacia diferentes regiones de Eurasia los macizos del Hindu Kush, el Karakórum, el Kunlun, el Tien Shan y el Himalaya, una distribución particular que justifica su estructura geológica compleja.

En cuanto a sus altitudes, este relieve y sus cumbres rebasan los 7.000 metros en distintos puntos de gran relevancia. En este grupo sobresalen elevaciones como el “Kongur Tagh (7.649 m)”, el “Ismoil Somoni Peak (7.495 m)” y el “Muztagh Ata (7.546 m)”, los cuales figuran entre las cumbres más importantes de toda la región.

PUEDES VER: China desafía a EE.UU. con un gigantesco cable submarino de 6.000 km que conecta África con un país de Sudamérica: no es Chile

lr.pe

¿Cuáles son los secretos del 'Techo del Mundo' y qué necesitas para viajar allí?

El origen del término proviene de las crónicas escritas por exploradores europeos y viajeros locales. Estas personas acuñaron dicha frase con el objetivo de ilustrar la altitud extrema del Pamir en comparación con los territorios colindantes. En ese espacio geográfico, las llanuras y valles se ubican a miles de metros sobre el nivel del mar, una característica física que genera la ilusión óptica de rozar el firmamento de forma literal.

Más allá de la prominencia del terreno, el sobrenombre se sustenta en una particularidad de su geografía: “forma una de las zonas de convergencia más densas de cordilleras altas en la Tierra”, según destacan diversas publicaciones especializadas. Dicho fenómeno natural consolida la fama de la región como un nudo montañoso crucial y uno de los puntos más elevados del relieve planetario.

Los turistas que planean una travesía por este santuario natural suelen utilizar la célebre Carretera del Pamir. Esta emblemática ruta conecta localidades como Osh (Kirguistán) y Dusambé (Tayikistán) mediante desfiladeros que superan la barrera de los 4.000 metros de altura. No obstante, la aventura exige una excelente adaptación al oxígeno escaso, óptimas condiciones físicas y, en determinados tramos, visados especiales para circular por las áreas fronterizas tayikas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
En la mira de China y EE.UU.: un país de Sudamérica podría producir 186 millones de toneladas de soja y liderar exportaciones mundiales

En la mira de China y EE.UU.: un país de Sudamérica podría producir 186 millones de toneladas de soja y liderar exportaciones mundiales

LEER MÁS
El único país del mundo con 4 regiones naturales está en Sudamérica: ofrece más que costa, sierra y selva desde hace 148 años

El único país del mundo con 4 regiones naturales está en Sudamérica: ofrece más que costa, sierra y selva desde hace 148 años

LEER MÁS
El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

LEER MÁS
Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

LEER MÁS
India elige a un país de América Latina para abrir una nueva embajada y fortalecer sus relaciones de cooperación y comercio

India elige a un país de América Latina para abrir una nueva embajada y fortalecer sus relaciones de cooperación y comercio

LEER MÁS
Trump asegura pactos millonarios con China, pero Pekín guarda silencio tras la cumbre con Xi Jinping

Trump asegura pactos millonarios con China, pero Pekín guarda silencio tras la cumbre con Xi Jinping

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hijo del multimillonario fundador de Mango es investigado por la muerte de su padre mientras hacían senderismo

Hijo del multimillonario fundador de Mango es investigado por la muerte de su padre mientras hacían senderismo

LEER MÁS
El único país del mundo con 4 regiones naturales está en Sudamérica: ofrece más que costa, sierra y selva desde hace 148 años

El único país del mundo con 4 regiones naturales está en Sudamérica: ofrece más que costa, sierra y selva desde hace 148 años

LEER MÁS
¿Qué está pasando en Bolivia?: Las claves para entender las protestas y bloqueos de la llamada “insurrección popular”

¿Qué está pasando en Bolivia?: Las claves para entender las protestas y bloqueos de la llamada “insurrección popular”

LEER MÁS
Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

LEER MÁS
India elige a un país de América Latina para abrir una nueva embajada y fortalecer sus relaciones de cooperación y comercio

India elige a un país de América Latina para abrir una nueva embajada y fortalecer sus relaciones de cooperación y comercio

LEER MÁS
Una minera australiana invertirá U$S230 millones en este país de América Latina: el proyecto que promete transformar la región

Una minera australiana invertirá U$S230 millones en este país de América Latina: el proyecto que promete transformar la región

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar
Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO

Panini

Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025