HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Bolivia vs Surinam EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026
Bolivia vs Surinam EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026     Bolivia vs Surinam EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026     Bolivia vs Surinam EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO HOY 26 de marzo: Lo que dejó el debate presidencial

Espectáculos

Alejandra Baigorria responde a Onelia Molina por decir que está desesperada en saber si Said Palao le fue infiel: “Hay cosas que son innecesarias”

La empresaria Alejandra Baigorria habló por primera vez sobre las declaraciones que hizo Onelia Molina ante un reportero de Magaly Medina, en las que aseguró que Said Palao ‘hizo de las suyas’ en Colombia y que ella “pagaría” por pruebas de una supuesta infidelidad de su esposo.

Alejandra Baigorria fue captada junto a Said Palao. Foto: Composición LR/Instagram/WIllax.
Alejandra Baigorria fue captada junto a Said Palao. Foto: Composición LR/Instagram/WIllax.

Alejandra Baigorria se pronunció tras las afirmaciones que hizo Onelia Molina ante un reportero de 'Magaly TV: la firme', quien aseguró que la empresaria estaría desesperada por saber si su esposo, Said Palao, le fue infiel en la polémica fiesta de Argentina. Incluso, sostuvo que hasta sería capaz de pagar lo que sea por obtener pruebas o viajar hasta ese país para hablar con las modelos involucradas.

Las cámaras de 'Amor y fuego' fueron hasta el salón de belleza de la 'gringa de Gamarra' y la captaron junto a Said Palao, quien evitó a la prensa y huyó rápidamente en un auto. Sin embargo, Alejandra sí habló y respondió a Onelia Molina por sus comentarios. “Hay cosas que son innecesarias”, expresó la empresaria.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria viaja fuera del Perú en medio de polémica sobre ampay de Said Palao en Argentina

lr.pe

¿Alejandra Baigorria se sintió traicionada por Onelia Molina?

La propia Alejandra Baigorria confirmó que conversó con Onelia Molina luego de que la arequipeña anunciara el fin de su relación con Mario Irivarren. Por esa razón, aclaró si se sintió traicionada tras las declaraciones de la modelo, quien aseguró en televisión que estaría desesperada por conseguir pruebas de una supuesta infidelidad de Said Palao.

“Se lo dejo a su criterio (sobre si se sintió traicionada). Prefiero mantener todo en reserva y estar tranquila. Hay cosas que son innecesarias, y que él de arriba va a sacar todo a la luz”, señaló la empresaria con una sonrisa, invitando además a la reportera a ver su último video de TikTok, donde, según dijo, “se dará cuenta de las cosas”.

Además, sobre lo dicho por Onelia Molina respecto a que Said Palao hizo de “las suyas” en Colombia, Alejandra Baigorria evitó entrar en más polémicas. “No habló de terceras personas”.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria estaría dispuesta a pagar por pruebas de infidelidad de Said Palao en Argentina, según Onelia Molina: "Está desesperada"

lr.pe

Alejandra Baigorria es captada junto a Said Palao

Las cámaras de ‘Amor y fuego’ también captaron juntos a la pareja de esposos, pero cuando Said Palao se enteró de su presencia, huyó en un auto para evitar dar declaraciones. Ante esto, se le consultó sobre la presencia del modelo en su peluquería.

“(Hemos visto a Said salir de la peluquería, ¿él ha venido a hablar contigo?) Obviamente, estamos casados y hay muchas cosas que tenemos y todo va a ser un proceso, ¿no? Y ya las cosas se darán como se tienen que dar, chicos”, compartió Alejandra Baigorria.

Notas relacionadas
Alejandra Baigorria viaja fuera del Perú en medio de polémica sobre ampay de Said Palao en Argentina

Alejandra Baigorria viaja fuera del Perú en medio de polémica sobre ampay de Said Palao en Argentina

LEER MÁS
Tammy Parra habría terminado con Diego Rodríguez tras descubrir todo lo que pasó en la despedida de Said Palao en Colombia

Tammy Parra habría terminado con Diego Rodríguez tras descubrir todo lo que pasó en la despedida de Said Palao en Colombia

LEER MÁS
Onelia Molina tendría pruebas de supuesta infidelidad de Said Palao a Alejandra Baigorria en su despedida de soltero en Colombia

Onelia Molina tendría pruebas de supuesta infidelidad de Said Palao a Alejandra Baigorria en su despedida de soltero en Colombia

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ric La Torre lee conversación con modelo argentina que estuvo en fiesta con Said Palao y Mario Irivarren: “Yo no tengo nada que ver en un matrimonio”

Ric La Torre lee conversación con modelo argentina que estuvo en fiesta con Said Palao y Mario Irivarren: “Yo no tengo nada que ver en un matrimonio”

LEER MÁS
Adriana Campos Salazar, de ‘Al fondo hay sitio’, le dice a Curwen lo que piensa de él tras anunciar boda con su hermana: “Es muy caballero”

Adriana Campos Salazar, de ‘Al fondo hay sitio’, le dice a Curwen lo que piensa de él tras anunciar boda con su hermana: “Es muy caballero”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria viaja fuera del Perú en medio de polémica sobre ampay de Said Palao en Argentina

Alejandra Baigorria viaja fuera del Perú en medio de polémica sobre ampay de Said Palao en Argentina

LEER MÁS
Pamela López impacta al revelar que no pudo matricular a sus hijos en el colegio por deuda de S/60.000

Pamela López impacta al revelar que no pudo matricular a sus hijos en el colegio por deuda de S/60.000

LEER MÁS
Korina Rivadeneira habla por primera vez tras rumores de ruptura con Mario Hart: “La mayoría de especulaciones no han sido ciertas”

Korina Rivadeneira habla por primera vez tras rumores de ruptura con Mario Hart: “La mayoría de especulaciones no han sido ciertas”

LEER MÁS
Lucía de la Cruz fue hospitalizada de emergencia por fuerte infección y "entró como en coma" por unos minutos, asegura su manager

Lucía de la Cruz fue hospitalizada de emergencia por fuerte infección y "entró como en coma" por unos minutos, asegura su manager

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alejandra Baigorria responde a Onelia Molina por decir que está desesperada en saber si Said Palao le fue infiel: “Hay cosas que son innecesarias”

Partido Bolivia vs Surinam HOY EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026: ¡tapadón de Viscarra!

Keiko Fujimori y Mesías Guevara debatirán otra vez: López Aliaga y Pérez Tello se suman a la confrontación

Espectáculos

Alejandra Baigorria viaja fuera del Perú en medio de polémica sobre ampay de Said Palao en Argentina

Pamela López impacta al revelar que no pudo matricular a sus hijos en el colegio por deuda de S/60.000

Ric La Torre lee conversación con modelo argentina que estuvo en fiesta con Said Palao y Mario Irivarren: “Yo no tengo nada que ver en un matrimonio”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori y Mesías Guevara debatirán otra vez: López Aliaga y Pérez Tello se suman a la confrontación

Fernando Olivera y César Sandoval protagonizan enfrentamiento en Trujillo: "Delincuente, sin vergüenza"

ONPE lanza nueva estrategia para que el conteo electrónico sea más rápido

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025