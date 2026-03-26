Alejandra Baigorria se pronunció tras las afirmaciones que hizo Onelia Molina ante un reportero de 'Magaly TV: la firme', quien aseguró que la empresaria estaría desesperada por saber si su esposo, Said Palao, le fue infiel en la polémica fiesta de Argentina. Incluso, sostuvo que hasta sería capaz de pagar lo que sea por obtener pruebas o viajar hasta ese país para hablar con las modelos involucradas.

Las cámaras de 'Amor y fuego' fueron hasta el salón de belleza de la 'gringa de Gamarra' y la captaron junto a Said Palao, quien evitó a la prensa y huyó rápidamente en un auto. Sin embargo, Alejandra sí habló y respondió a Onelia Molina por sus comentarios. “Hay cosas que son innecesarias”, expresó la empresaria.

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¿Alejandra Baigorria se sintió traicionada por Onelia Molina?

La propia Alejandra Baigorria confirmó que conversó con Onelia Molina luego de que la arequipeña anunciara el fin de su relación con Mario Irivarren. Por esa razón, aclaró si se sintió traicionada tras las declaraciones de la modelo, quien aseguró en televisión que estaría desesperada por conseguir pruebas de una supuesta infidelidad de Said Palao.

“Se lo dejo a su criterio (sobre si se sintió traicionada). Prefiero mantener todo en reserva y estar tranquila. Hay cosas que son innecesarias, y que él de arriba va a sacar todo a la luz”, señaló la empresaria con una sonrisa, invitando además a la reportera a ver su último video de TikTok, donde, según dijo, “se dará cuenta de las cosas”.

Además, sobre lo dicho por Onelia Molina respecto a que Said Palao hizo de “las suyas” en Colombia, Alejandra Baigorria evitó entrar en más polémicas. “No habló de terceras personas”.

Alejandra Baigorria es captada junto a Said Palao

Las cámaras de ‘Amor y fuego’ también captaron juntos a la pareja de esposos, pero cuando Said Palao se enteró de su presencia, huyó en un auto para evitar dar declaraciones. Ante esto, se le consultó sobre la presencia del modelo en su peluquería.

“(Hemos visto a Said salir de la peluquería, ¿él ha venido a hablar contigo?) Obviamente, estamos casados y hay muchas cosas que tenemos y todo va a ser un proceso, ¿no? Y ya las cosas se darán como se tienen que dar, chicos”, compartió Alejandra Baigorria.