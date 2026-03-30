HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

No kings: EE.UU. protesta contra Trump | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Melcochita reclama a ‘América hoy’ en vivo por la falta de apoyo a la carrera musical de Manolo Rojas: "Aunque se molesten, es la verdad"

El humorista de 89 años cuestionó en vivo la falta de respaldo a la faceta musical de Manolo Rojas y lamentó que su talento sea reconocido recién tras su muerte

Melcochita crítica a ‘América hoy’ por no apoyar la carrera musical de Manolo Rojas. Foto: composición LR/difusión
Melcochita crítica a ‘América hoy’ por no apoyar la carrera musical de Manolo Rojas. Foto: composición LR/difusión

Manolo Rojas fue homenajeado en la televisión peruana tras su fallecimiento el 27 de marzo; sin embargo, también surgieron cuestionamientos, como el de Melcochita, sobre el respaldo que recibió en vida. Durante un enlace en vivo con el programa 'América hoy', el reconocido cómico de 89 años expresó su incomodidad por la falta de apoyo a la faceta musical del humorista, pese a su trayectoria y talento.

“Aunque se molesten, es la verdad… No hay apoyo al artista nacional de todas las difusoras de la radio”, afirmó Pablo Villanueva desde Estados Unidos, quien lamentó que el reconocimiento hacia su colega haya llegado recién tras su fallecimiento. Ante estas declaraciones, la conductora Janet Barboza reconoció la queja del comediante: “Un reclamo justo, mi querido Melcochita”, respondió en pleno programa.

PUEDES VER: Wendy Sulca pide disculpas por desafortunada publicación de despedida a Manolo Rojas: "No era lo más apropiado"

lr.pe

Melcochita lanza fuerte crítica a 'América hoy' por no apoyar la carrera musical de Manolo Rojas

Durante el programa, Melcochita recordó el proyecto musical que compartió con Manolo Rojas, el tema 'Papá Dios es salsero', una colaboración que, según indicó, no tuvo la difusión esperada en Perú. El artista señaló que, mientras en el extranjero el videoclip sí era reproducido, en el país no recibió el mismo respaldo.

“En el extranjero, a veces le pasaba los videos a Manolo que pasaban en Estados Unidos, en discotecas donde yo iba… y en el Perú no”, relató la expareja de Monserrat Seminario y señaló que su amigo habría valorado escuchar su música en radios y programas como 'América hoy'. “Él se hubiese sentido contento si lo hubiesen transmitido en la radio o ustedes. Esperar casualmente que fallezca para que pasen que fue compositor, que es un gran video… porque ya no lo ve”, expresó.

PUEDES VER: Falleció Manolo Rojas: homenajes, reacciones, entierro y últimas noticias

lr.pe

Melcochita revela la última conversación que tuvo con Manolo Rojas antes de su fallecimiento

En otro momento de la entrevista, Melcochita compartió detalles de la última conversación que sostuvo con Manolo Rojas el mismo día de su fallecimiento, lo que hizo aún más impactante la noticia para él. El cómico de 89 años contó que habló con su amigo alrededor de las 10 de la mañana, en una charla marcada por el humor que caracterizaba su amistad.

“El mismo me dijo ‘mi querido ratón de jebe’ y yo lo comencé a vacilar… le dije ‘apura zapallo con gorgojo’ y nos vacilamos”, recordó el humorista y sonero. Por ello, cuando recibió la noticia de su muerte, aseguró que no podía creerlo. “Yo creía que estaban vacilando… nadie lo ha aceptado”, confesó.

Notas relacionadas
Monserrat Seminario sorprende al revelar a la supuesta nueva pareja de Melcochita: "Por ella me dejó"

Monserrat Seminario sorprende al revelar a la supuesta nueva pareja de Melcochita: "Por ella me dejó"

LEER MÁS
Melcochita protagoniza tenso momento con Monserrat Seminario al intentar retirar sus cosas y ver a sus hijas: "La tiene estresada"

Melcochita protagoniza tenso momento con Monserrat Seminario al intentar retirar sus cosas y ver a sus hijas: "La tiene estresada"

LEER MÁS
Melcochita denuncia a Monserrat Seminario por violencia física y psicológica: "Aprovecha mi avanzada edad"

Melcochita denuncia a Monserrat Seminario por violencia física y psicológica: "Aprovecha mi avanzada edad"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jesús Alzamora habla por primera vez sobre su infidelidad a María Paz Gonzales-Vigil en Colombia: “Le pedí perdón de rodillas”

Jesús Alzamora habla por primera vez sobre su infidelidad a María Paz Gonzales-Vigil en Colombia: “Le pedí perdón de rodillas”

LEER MÁS
Wendy Sulca pide disculpas por desafortunada publicación de despedida a Manolo Rojas: "No era lo más apropiado"

Wendy Sulca pide disculpas por desafortunada publicación de despedida a Manolo Rojas: "No era lo más apropiado"

LEER MÁS
Cardiólogo que atendió a Manolo Rojas revela qué provocó el infarto inesperado del actor cómico: "Esto sirve para la reflexión"

Cardiólogo que atendió a Manolo Rojas revela qué provocó el infarto inesperado del actor cómico: "Esto sirve para la reflexión"

LEER MÁS
Lorena Caravedo cuenta las dificultades que enfrentó al mudarse a Canadá tras dejar Perú y la televisión: "Es carísimo"

Lorena Caravedo cuenta las dificultades que enfrentó al mudarse a Canadá tras dejar Perú y la televisión: "Es carísimo"

LEER MÁS
Esposa de reportero de Magaly Medina lo acusa de infiel y revela fotos besándose con otra mujer: “No te importó perder a tu familia”

Esposa de reportero de Magaly Medina lo acusa de infiel y revela fotos besándose con otra mujer: “No te importó perder a tu familia”

LEER MÁS
Hermano de Manolo Rojas revela cómo fueron las últimas horas de vida del actor antes de su fallecimiento: "Todo el día había estado bien"

Hermano de Manolo Rojas revela cómo fueron las últimas horas de vida del actor antes de su fallecimiento: "Todo el día había estado bien"

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos indios consiguen convertir cáscaras de naranja en objeto clave para baterías de hospitales y bancos ante apagones

Corte de Tumbes da la bienvenida a voluntarios del Programa 2026

Corte de Tumbes inicia actos previos por sus 25° Aniversario Institucional

Espectáculos

Cómico Cachay rompe en llanto durante entierro de Manolo Rojas: “Era como mi hermano menor, ha vivido en mi casa”

Cardiólogo que atendió a Manolo Rojas revela qué provocó el infarto inesperado del actor cómico: "Esto sirve para la reflexión"

Jesús Alzamora habla por primera vez sobre su infidelidad a María Paz Gonzales-Vigil en Colombia: “Le pedí perdón de rodillas”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones Generales Perú 2026: cuándo y a qué hora ir a votar el 12 de abril

¿Se puede votar con DNI vencido en las Elecciones Perú 2026?

Fuerzas Armadas abaten a dos narcoterroristas en el VRAEM conocidos con los alias “David” y “Ramírez”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025