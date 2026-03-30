Manolo Rojas fue homenajeado en la televisión peruana tras su fallecimiento el 27 de marzo; sin embargo, también surgieron cuestionamientos, como el de Melcochita, sobre el respaldo que recibió en vida. Durante un enlace en vivo con el programa 'América hoy', el reconocido cómico de 89 años expresó su incomodidad por la falta de apoyo a la faceta musical del humorista, pese a su trayectoria y talento.

“Aunque se molesten, es la verdad… No hay apoyo al artista nacional de todas las difusoras de la radio”, afirmó Pablo Villanueva desde Estados Unidos, quien lamentó que el reconocimiento hacia su colega haya llegado recién tras su fallecimiento. Ante estas declaraciones, la conductora Janet Barboza reconoció la queja del comediante: “Un reclamo justo, mi querido Melcochita”, respondió en pleno programa.

Melcochita lanza fuerte crítica a 'América hoy' por no apoyar la carrera musical de Manolo Rojas

Durante el programa, Melcochita recordó el proyecto musical que compartió con Manolo Rojas, el tema 'Papá Dios es salsero', una colaboración que, según indicó, no tuvo la difusión esperada en Perú. El artista señaló que, mientras en el extranjero el videoclip sí era reproducido, en el país no recibió el mismo respaldo.

“En el extranjero, a veces le pasaba los videos a Manolo que pasaban en Estados Unidos, en discotecas donde yo iba… y en el Perú no”, relató la expareja de Monserrat Seminario y señaló que su amigo habría valorado escuchar su música en radios y programas como 'América hoy'. “Él se hubiese sentido contento si lo hubiesen transmitido en la radio o ustedes. Esperar casualmente que fallezca para que pasen que fue compositor, que es un gran video… porque ya no lo ve”, expresó.

Melcochita revela la última conversación que tuvo con Manolo Rojas antes de su fallecimiento

En otro momento de la entrevista, Melcochita compartió detalles de la última conversación que sostuvo con Manolo Rojas el mismo día de su fallecimiento, lo que hizo aún más impactante la noticia para él. El cómico de 89 años contó que habló con su amigo alrededor de las 10 de la mañana, en una charla marcada por el humor que caracterizaba su amistad.

“El mismo me dijo ‘mi querido ratón de jebe’ y yo lo comencé a vacilar… le dije ‘apura zapallo con gorgojo’ y nos vacilamos”, recordó el humorista y sonero. Por ello, cuando recibió la noticia de su muerte, aseguró que no podía creerlo. “Yo creía que estaban vacilando… nadie lo ha aceptado”, confesó.