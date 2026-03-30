HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Jorge Nieto y Roberto Sánchez suben en encuestas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Wendy Sulca pide disculpas por desafortunada publicación de despedida a Manolo Rojas: "No era lo más apropiado"

La cantante se pronunció tras la polémica en redes sociales y aclaró que la publicación de despedida por el fallecimiento de Manolo Rojas fue realizada por su equipo.

Wendy Sulca pide disculpas por publicación de despedida a Manolo Rojas. Foto: composición LR/Instagram
Wendy Sulca pide disculpas por publicación de despedida a Manolo Rojas. Foto: composición LR/Instagram

La cantante peruana Wendy Sulca se pronunció a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) para ofrecer disculpas tras la polémica generada por una publicación de despedida dedicada al comediante Manolo Rojas, quien falleció a los 63 años. El mensaje, que incluía un video con una escena de ficción, fue duramente cuestionado en redes sociales por la sensibilidad del contexto.

“Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas por el video publicado recientemente en mis redes por un miembro de mi equipo de trabajo. En cuanto fui consciente del contenido, procedí a eliminar la publicación de inmediato, dado que no era lo más apropiado”, expresó la intérprete de 'La tetita', quien además aclaró que la intención fue rendir homenaje a una persona a la que guardaba “gran cariño y admiración”.

Mensaje de Wendy Sulca

Mensaje de Wendy Sulca. Foto: X

PUEDES VER: Falleció Manolo Rojas: homenajes, reacciones, entierro y últimas noticias

lr.pe

Wendy Sulca asegura que no fue ella quien publicó mensaje de despedida a Manolo Rojas

La controversia surgió luego de que la publicación original confundiera el nombre del humorista e incluyera imágenes de una representación ficticia de su muerte en una serie de América TV. Este contenido generó una ola de críticas, en las que usuarios cuestionaron la falta de sensibilidad ante el fallecimiento del reconocido imitador.

Ante ello, Wendy Sulca se deslindó de la autoría directa del mensaje, señalando que fue un integrante de su equipo quien realizó la publicación. La artista eliminó el post la noche del 30 de marzo y, horas después, difundió un comunicado para aclarar lo sucedido y asumir la responsabilidad pública por el error. En su mensaje, reiteró sus disculpas y aseguró que nunca hubo intención de faltar el respeto, sino de recordar su legado artístico.

Publicación de Wendy Sulca en X. Fot: captura/x

Publicación de Wendy Sulca en X. Fot: captura/x

PUEDES VER: Esposa de reportero de Magaly Medina lo acusa de infiel y revela fotos besándose con otra mujer: “No te importó perder a tu familia”

lr.pe

Manolo Rojas fue despedido con cristiana sepultura rodeado de familiares y amigos

El actor cómico fue sepultado en el cementerio Campo Fe de Huachipa, en medio del profundo dolor de sus familiares, amigos y seguidores. Sus restos llegaron al camposanto aproximadamente a las 4.00 p. m., tras un recorrido por América TV y otros canales donde el comediante desarrolló su carrera.

El cuerpo del recordado imitador fue colocado en un féretro blanco cubierto con la bandera del Perú, y trasladado hasta el área San Mateo, donde más de 500 personas se congregaron para darle el último adiós. Sus hijos y su esposa se acercaron al ataúd en un momento cargado de emoción antes de su entierro.

Diversas figuras del espectáculo también asistieron a la despedida, entre ellas Cachay, El Huachano, Mariella Zanetti, la Pánfila y Carlos Cacho, quienes llevaron flores y acompañaron a la familia en este difícil momento. Así, entre muestras de cariño y reconocimiento, Manolo Rojas recibió cristiana sepultura.

Notas relacionadas
Wendy Sulca lanza cumbia amazónica a favor del planeta junto a la banda colombiana Aterciopelados

Wendy Sulca lanza cumbia amazónica a favor del planeta junto a la banda colombiana Aterciopelados

LEER MÁS
Wendy Sulca revela si dejará la música tras graduarse de impensada carrera universitaria: "Se tiene que invertir"

Wendy Sulca revela si dejará la música tras graduarse de impensada carrera universitaria: "Se tiene que invertir"

LEER MÁS
Wendy Sulca celebra su graduación universitaria con inesperada carrera alejada de la música: "Una linda etapa de mi vida"

Wendy Sulca celebra su graduación universitaria con inesperada carrera alejada de la música: "Una linda etapa de mi vida"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Esposa de reportero de Magaly Medina lo acusa de infiel y revela fotos besándose con otra mujer: “No te importó perder a tu familia”

Esposa de reportero de Magaly Medina lo acusa de infiel y revela fotos besándose con otra mujer: “No te importó perder a tu familia”

LEER MÁS
Hijo de Manolo Rojas revela qué ocurrió con su padre antes de su fallecimiento: "Sentía dolor de cabeza"

Hijo de Manolo Rojas revela qué ocurrió con su padre antes de su fallecimiento: "Sentía dolor de cabeza"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria nombra gerente general de su nuevo negocio a Said Palao el mismo día que se publicó su ampay en Argentina

Alejandra Baigorria nombra gerente general de su nuevo negocio a Said Palao el mismo día que se publicó su ampay en Argentina

LEER MÁS
Pamela López rompe en llanto al revelar que Christian Cueva la podría dejar sin nada a ella y sus hijos: "Nada que nos ampare"

Pamela López rompe en llanto al revelar que Christian Cueva la podría dejar sin nada a ella y sus hijos: "Nada que nos ampare"

LEER MÁS
Samahara Lobatón pierde la calma y le grita a Jesús Barco frente a Melissa Klug: "Qué sabes, im..."

Samahara Lobatón pierde la calma y le grita a Jesús Barco frente a Melissa Klug: "Qué sabes, im..."

LEER MÁS
Chikipluna llora por la muerte de Manolo Rojas y lanza fuerte confesión en vivo: “¿Quién me va a ayudar ahora?”

Chikipluna llora por la muerte de Manolo Rojas y lanza fuerte confesión en vivo: “¿Quién me va a ayudar ahora?”

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Wendy Sulca pide disculpas por desafortunada publicación de despedida a Manolo Rojas: "No era lo más apropiado"

Facundo Morando incómodo porque subestiman a rivales de Alianza Lima: "Pretenden que ganemos siempre 3-0"

Perú - Honduras: día, hora y canal de TV del segundo amistoso internacional en fecha FIFA 2026

Espectáculos

Érika Villalobos se sincera y revela el verdadero motivo del fin de ‘Torbellino’: "Fue una pena"

Hugo García desata confusión en redes con foto de Isabella Ladera y un bebé, pero aclara: “Sigue en pancita”

Isabella Ladera muestra su avanzado embarazo junto a Hugo García y desata revuelo en redes sociales: “Repleta de amor”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Debate Presidencial 2026: ¿quiénes son los 12 candidatos que se enfrentarán este lunes 30 de marzo?

Elecciones 2026: ¿a qué hora inicia el debate presidencial de este lunes 30 y dónde verlo EN VIVO?

Debate presidencial: Keiko contra López Aliaga, López Chau frente a Nieto y más cruces llamativos en segunda ronda

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025