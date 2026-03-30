Wendy Sulca pide disculpas por desafortunada publicación de despedida a Manolo Rojas: "No era lo más apropiado"

La cantante peruana Wendy Sulca se pronunció a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) para ofrecer disculpas tras la polémica generada por una publicación de despedida dedicada al comediante Manolo Rojas, quien falleció a los 63 años. El mensaje, que incluía un video con una escena de ficción, fue duramente cuestionado en redes sociales por la sensibilidad del contexto.

“Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas por el video publicado recientemente en mis redes por un miembro de mi equipo de trabajo. En cuanto fui consciente del contenido, procedí a eliminar la publicación de inmediato, dado que no era lo más apropiado”, expresó la intérprete de 'La tetita', quien además aclaró que la intención fue rendir homenaje a una persona a la que guardaba “gran cariño y admiración”.

Mensaje de Wendy Sulca. Foto: X

Wendy Sulca asegura que no fue ella quien publicó mensaje de despedida a Manolo Rojas

La controversia surgió luego de que la publicación original confundiera el nombre del humorista e incluyera imágenes de una representación ficticia de su muerte en una serie de América TV. Este contenido generó una ola de críticas, en las que usuarios cuestionaron la falta de sensibilidad ante el fallecimiento del reconocido imitador.

Ante ello, Wendy Sulca se deslindó de la autoría directa del mensaje, señalando que fue un integrante de su equipo quien realizó la publicación. La artista eliminó el post la noche del 30 de marzo y, horas después, difundió un comunicado para aclarar lo sucedido y asumir la responsabilidad pública por el error. En su mensaje, reiteró sus disculpas y aseguró que nunca hubo intención de faltar el respeto, sino de recordar su legado artístico.

Publicación de Wendy Sulca en X. Fot: captura/x

Manolo Rojas fue despedido con cristiana sepultura rodeado de familiares y amigos

El actor cómico fue sepultado en el cementerio Campo Fe de Huachipa, en medio del profundo dolor de sus familiares, amigos y seguidores. Sus restos llegaron al camposanto aproximadamente a las 4.00 p. m., tras un recorrido por América TV y otros canales donde el comediante desarrolló su carrera.

El cuerpo del recordado imitador fue colocado en un féretro blanco cubierto con la bandera del Perú, y trasladado hasta el área San Mateo, donde más de 500 personas se congregaron para darle el último adiós. Sus hijos y su esposa se acercaron al ataúd en un momento cargado de emoción antes de su entierro.

Diversas figuras del espectáculo también asistieron a la despedida, entre ellas Cachay, El Huachano, Mariella Zanetti, la Pánfila y Carlos Cacho, quienes llevaron flores y acompañaron a la familia en este difícil momento. Así, entre muestras de cariño y reconocimiento, Manolo Rojas recibió cristiana sepultura.