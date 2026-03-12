La reciente sentencia que recibió Nilver Huarac en primera instancia ha generado un intenso debate en el mundo del espectáculo peruano. La condena de nueve años de prisión efectiva contra el productor musical por colusión agravada, vinculada al manejo de fondos del Festival Chim Pum Callao, no solo sacudió a la farándula nacional, sino que también provocó reacciones en figuras cercanas a él.

Entre ellas, Janet Barboza, conductora de televisión y expareja de Huarac, salió al frente para cuestionar la decisión judicial. Su pronunciamiento no pasó desapercibido, pues además de compartir una hija con Nilver, decidió respaldarlo públicamente en medio de la controversia.

Janet Barboza defiende a Nilver Huarac

A través de sus plataformas, Barboza expresó su indignación frente a la sentencia y aseguró que existen pruebas que demostrarían la inocencia de Huarac. “Lo que están haciendo con él es una injusticia. Él tiene muchos papeles y muchas cosas que demostrar seguramente en su momento. Es una primera instancia, pero hay cosas raras en este juicio porque a él lo están involucrando como productor de eventos; es un productor que viene haciéndolo hace 50 años”, declaró la conductora de 'América Hoy'.

Janet recalcó que el fallo del Poder Judicial no refleja la realidad de los hechos y sostuvo que su expareja fue víctima de un proceso con inconsistencias. Además, subrayó que la condena se encuentra en primera instancia, lo que abre la posibilidad de que Nilver interponga una apelación en segunda instancia antes de que la sentencia quede firme, manteniendo vigente el principio de presunción de inocencia hasta que se agoten todas las vías legales.

La sentencia contra Nilver Huarac

Nilver Huarac fue condenado a nueve años de prisión efectiva en calidad de cómplice primario dentro de un caso de colusión agravada. La investigación de la Fiscalía determinó que, junto a exfuncionarios regionales, participó en un esquema que permitió defraudar al Estado durante la organización del Festival Chim Pum Callao en los años 2017 y 2018. Según el Ministerio Público, el mecanismo consistió en utilizar recursos públicos para financiar el evento y, paralelamente, obtener ganancias privadas a través de la venta de entradas.

La sentencia también alcanzó a los exfuncionarios María Ramos, Cristian Hernández y Juan Solís, quienes recibieron seis años de prisión efectiva. De acuerdo con la acusación fiscal, los implicados concertaron acciones que derivaron en un beneficio económico superior a los 440.000 soles para Huarac, cifra que se generó por la comercialización de boletos de un festival cultural costeado íntegramente con fondos del Gobierno Regional del Callao.