La última imitación que hizo Manolo Rojas en 'El Reventonazo' fue a Stiven Franco de Armonía 10. Foto: Composición LR/América TV.

La última imitación que hizo Manolo Rojas en 'El Reventonazo' fue a Stiven Franco de Armonía 10. Foto: Composición LR/América TV.

'El reventonazo de la Chola' realizó un emotivo homenaje a Manolo Rojas el sábado 28 de marzo, quien falleció un día antes a los 63 años a causa de un infarto en la puerta de su domicilio en La Victoria.

El actor cómico formaba parte del programa de América TV, y había gran expectativa por conocer cómo iniciaría el espacio liderado por Ernesto Pimentel y qué dirían al respecto. Justamente, al comienzo apareció la Chola Chabuca acompañada de Fernando Armas, quienes se mostraron muy afectados por el deceso del imitador.

La Chola Chabuca y Fernando Armas lloran por la muerte de Manolo Rojas

La Chola Chabuca y Fernando Armas eran grandes amigos de Manolo Rojas. Por esa razón, le rindieron un homenaje en 'El reventonazo de la Chola', que preparó un programa especial en su honor. Además, cada uno le dedicó conmovedoras palabras al humorista, quien partió el pasado viernes 27 en horas de la noche.

El primero en intervenir fue Fernando Armas. “Dime que hoy vendrá. Yo hoy día quisiera que venga, hoy sí quisiera que venga, hoy no quisiera ponerle chapas, hoy quiero que esté contigo, hoy quiero verlo reír al lado tuyo. Dime que viene, dime que va a venir”, señaló con la voz entrecortada y entre lágrimas.

Por su parte, la Chola Chabuca recordó a Manolo Rojas y lloró frente a las cámaras en vivo. “Es Manolo Rojas el máximo referente de la palabra amigo, maestro, ícono; es Manolo Rojas el símbolo de una persona que nunca se dio por vencido. Manolo Rojas por siempre”, expresó.

Hijo de Manolo Rojas relata los angustiantes minutos antes del fallecimiento de su padre

El programa de la Chola Chabuca conversó con Manuel Rojas, hijo de Manolo Rojas. Allí, el joven contó cómo se encontraba su padre minutos antes de fallecer. “Mi padre sentía dolor de cabeza, estaba sudando. Él necesitaba auxilio”, dijo en un inicio.

Ante la desesperación, reveló que decidieron llevarlo de emergencia a una clínica cercana. “Y bueno, ya había llegado el taxi, pero lamentablemente, minutos antes de que lo aborde, él ya en la misma puerta de nuestra casa estaba en el suelo sin signos vitales, corroborado por dos agentes, que luego también llegaron dos bomberos de emergencia para darnos esta mala noticia”, lamentó.