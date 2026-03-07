HOYSuscripcion LR Focus

Melcochita denuncia a Monserrat Seminario por violencia física y psicológica: "Aprovecha mi avanzada edad"

Melcochita acusó a su aún esposa de constantes agresiones, gritos y humillaciones que han afectado gravemente su salud, causándole una crisis hipertensiva y una descomposición. Además, también solicitó medidas de restricción de acercamiento.

Melcochita también solicitó que Monserrat abandone la vivienda familiar Foto: Composición
Melcochita también solicitó que Monserrat abandone la vivienda familiar Foto: Composición | Redes sociales

Melcochita, nombre artístico de Pablo Villanueva, denunció por violencia física y psicológica a Monserrat SeminarioEn el documento, al que tuvo acceso 'América hoy', se detalla que el humorista interpuso la acusación ante la Fiscalía Provincial Transitoria Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar contra su aún esposa, por los constantes tirones, forcejeos y golpes de los que asegura haber sido víctima.

Asimismo, el actor cómico señaló que la piurana se aprovecha de su avanzada edad (90 años) y su "actual estado de fragilidad física" para humillarlo. En la acusación, Melcochita agregó: "Soy objeto de gritos y maltratos psicológicos sistemáticos que han afectado gravemente mi salud, provocándome una crisis hipertensiva y descomposición orgánica reciente que puso en riesgo mi vida". 

PUEDES VER: Monserrat se enoja con su hija en vivo por mandar mensaje a Melcochita diciéndole que no se quiere ir de Lima con ella: "¿Le has escrito?"

lr.pe

Melcochita acusa a Monserrat Seminario de conducta impropia 

En la querella, Pablo Villanueva señaló a Monserrat Seminario por una supuesta conducta impropia, en referencia al video que circuló en redes sociales donde la aún esposa del cómico besa a otro hombre. Según Melcochita, el sujeto frecuentaba su vivienda. Además, el artista también solicitó medidas de protección para él y sus pequeñas hijas con el fin de salvaguardar su integridad física y psicológica, así como la estabilidad y permanencia de las menores. 

Entre las otras medidas de protección solicitadas figuran el retiro de la denunciada del domicilio común para evitar nuevas agresiones físicas, la prohibición de comunicación - a excepción de temas relacionados a las menores - y la restricción de acercamiento a una distancia de 100 metros respecto a Melcochita y las niñas.

PUEDES VER: Susan Villanueva acusa a Monserrat Seminario de haber sido infiel a Melcochita: "Salía con él, era su amigo"

lr.pe

Hija de Monserrat se pronuncia tras denuncia interpuesta por su Melcochita

Durante la emisión del viernes 6 de marzo, 'América hoy' se comunicó con la hija de Melcochita, Susan Villanueva, quien reveló que su progenitor decidió presentar la denuncia por sus hijas. "Él dice que él puede aguantar golpes, pero no las niñas", aseguró. En la misma línea, la hija mayor del sonero precisó que las menores tenían conocimiento de todo lo que ocurría en su hogar. "Ellas lo quieren mucho. Ellas le escriben a él", añadió.

Por su parte, el abogado del cómico, Ysrael Castillo, explicó que fue Monserrat quien presentó primero una denuncia ante el Poder Judicial por una supuesta afectación y agravio contra las niñas. También indicó que la piurana calificó como falsas las declaraciones de Melcochita, quien aseguró que su esposa gastó todo el dinero familiar. Por ello, el humorista decidió defenderse. 

