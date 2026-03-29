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Espectáculos

Restos de Manolo Rojas llegaron a Huaral: velan al humorista en su tierra natal

El destacado actor cómico Manolo Rojas falleció a los 63 años. Su emotiva despedida se realizó en el Gran Teatro Nacional y su entierro será hoy, 29 de marzo, en el el cementerio de Huachipa.

El actor cómico Manolo Rojas murió a los 63 años el viernes 27 de marzo.
El actor cómico Manolo Rojas murió a los 63 años el viernes 27 de marzo. | Foto: composición LR/Instagram/Latina

En un hecho que consternó a toda la comunidad artística del Perú, Manolo Rojas falleció a los 63 años en las afueras de su domicilio ubicado en La Victoria. Al enterarse de la noticia, familiares del ahora exintegrante de 'El Reventonazo de la Chola' protagonizaron escenas de tristeza y mucho dolor. En redes sociales, sus amigos y colegas lo despidieron con emotivos mensajes que hacen notar todo el cariño que le tenían al humorista.

Los restos de Rojas fueron velados la tarde del sábado 28 de marzo en el Gran Teatro Nacional. Posteriormente, el humorista fue trasladado a Huaral, su tierra natal, para que se despidan de él.

PUEDES VER: Manolo Rojas murió: Ernesto Pimentel, Fernando Armas y más personajes de la farándula nacional le dan el último adiós al cómico

lr.pe

Manolo Rojas murió: últimas noticas del fallecimiento del actor cómico

09:25
29/3/2026

Manolo Rojas recibirá un homenaje póstumo

La Municipalidad de Huaral será sede de un homenaje póstumo a quien en vida fue uno de los cómicos más reconocidos del país. Entretanto, el féretro del artista, dentro de un automóvil, recorre diferentes calles en compañía de numerosos ciudadanos que le dan el último adiós.

09:23
29/3/2026

Féretro de Manolo Rojas son retirados de local

Los restos de Manolo Rojas son retirados del Club Social La Huaquilla, donde el cómico fue velado desde aproximadamente la 1.00 a. m. de este domingo 29.

08:50
29/3/2026

Así fue el cortejo fúnebre de Manolo Rojas

Durante el cortejo fúnebre, no faltó una banda musical que acompañó el traslado del féretro de Manolo Rojas.

Video: TikTok / Kiko Huaralino

08:37
29/3/2026

Restos de Manolo Rojas llegaron a Huaral

Manolo Rojas regresó a su natal Huaral la madrugada del domingo 29 de marzo para un último adiós de sus paisanos. Numerosos ciudadanos recibieron los restos del humorista con globos blancos.

23:50
28/3/2026

¿Dónde será enterrado Manolo Rojas?

El humorista Manolo Rojas será despedido en el cementerio de Huachipa, donde sus familiares le rendirán su último adiós a las 3:00 p.m. Su hermano informó a 'Latina Noticias' que esta decisión corresponde a los hijos y a la esposa del artista.

22:41
28/3/2026

Jimmy Santy se descompensa tras no ingresar al velatorio de Manolo Rojas

El cantante protagonizó un incidente que alarmó a los asistentes durante la despedida del comediante en el Gran Teatro Nacional.

22:10
28/3/2026

Restos de Manolo Rojas serían trasladados a Huaral, su ciudad natal

El hermano de Manolo Rojas se pronunció y señaló que los restos del cómico serán trasladados a Huaral para que pueda recibir el último adiós. "Manolo tiene que despedirse de su gente, tiene que ir a Huaral, hubo ciertos inconvenientes que hemos superado en estos momentos y hemos decidido que se despida de su gente como debe ser", manifestó.

21:30
28/3/2026

Kike Suero se quiebra en homenaje a Monolo Rojas y le dedica emotiva canción

El compañero de Manolo Rojas interpretó “Amigo”, de Roberto Carlos, y se mostró visiblemente conmovido durante la canción. Luego, le dedicó sentidas palabras de despedida al humorista, con quien compartió escenario en ‘El Reventonazo de la Chola’.

20:26
28/3/2026

'El reventonazo de la Chola' rinde homenaje a Manolo Rojas en vivo

Los hijos del actor cómico se dirigieron al público tras la muerte de su padre, durante el programa especial que le dedicaron a Manolo Rojas. Lo hicieron a través de un clip del espacio ‘El Reventonazo de la Chola’, donde él trabajaba.

19:02
28/3/2026

Hijo de Manolo Rojas agradece el respaldo del público en emotivo velorio

Manuel Rojas, hijo del actor cómico, aseguró que el Perú pierde a uno de sus grandes comediantes y agradeció el apoyo brindado en estos momentos difíciles que atraviesa su familia.

18:14
28/3/2026

Patricia Alquinta se despide de Manolo Rojas con emotivo último adiós

La actriz Patricia Alquinta se quebró al hablar sobre Manolo Rojas tras acudir a su último adiós en el Gran Teatro Nacional, en San Borja. Durante sus declaraciones, señaló que ahora llevará flores tanto al cómico como a su amiga Roxana Ávalos. 

17:07
28/3/2026

‘El Reventonazo de la Chola’ rendirá homenaje a Manolo Rojas tras su fallecimiento

El programa de Ernesto Pimentel rendirá un emotivo homenaje al actor cómico Manolo Rojas tras su fallecimiento a los 63 años. La emisión especial se realizará hoy, 28 de marzo, a las 8:00 p. m.

15:54
28/3/2026

Miguel Barraza despide a Manolo Rojas con emotivo video

Mediante su cuenta oficial de TikTok, Miguelito Barraza publicó un video inédito junto a Manolo Rojas, en el cual ambos aparecen interpretando la canción 'Aunque me cueste la vida' de La Sonora Matancera.

15:23
28/3/2026

Pamela Franco dolida por la partida de Manolo Rojas

Pamela Franco se despidió de su amigo Manolo Rojas mediante redes sociales. La pareja de Christian Cueva expresó todo su pesar y recordó que en sus inicios, el actor cómico la ayudó a entrar en el mundo artístico.

"Se fue un amigo, un artista de verdad, de esos que no solo brillan por su talento, sino por su corazón. Cuando te conocí por primera vez no dudaste en darme la mano. Descansa en paz. Tu luz no se apaga, solo cambia de escenario", posteó la cumbiambera.

15:06
28/3/2026

Marisol rompe en llanto tras muerte de Manolo Rojas

La cantante de cumbia Marisol lloró desconsoladamente al llegar a la casa de Manolo Rojas, luego de enterarse de su sensible fallecimiento. "No puedo hablar", indicó en medio de las lágrimas.

14:30
28/3/2026

Mariella Zanetti halaga a Manolo Rojas

Mariella Zanetti llegó al Gran Teatro Nacional y conmovió al dedicarle sentidas palabras de halago a Manolo Rojas tras su muerte. "Lo conozco casi 30 años. Perdón con los demás, pero no hay un artista tan completo como él. Hay imitadores, cómicos y cantantes, pero las 3 cosas no hay. Se está perdiendo un artista completísimo. Es una pérdida irreparable", señaló Mariella Zanetti.

14:02
28/3/2026

Tula Rodríguez y Mariella Zanetti lloran ante la muerte de Manolo Rojas

Las actrices Mariella Zanetti y Tula Rodríguez se dieron cita en el Gran Teatro Nacional para despedir a su amigo de toda la vida, Manolo Rojas. Ambas no pudieron contener las lágrimas al estar frente al féretro del artista humorístico.

 

13:52
28/3/2026

Familia de Manolo Rojas se pronuncia

Mediante un comunicado posteado en las redes sociales de Manolo Rojas, la familia del cómico dejó un sensible mensaje. En conjunto con su equipo de trabajo, hicieron un llamado a todos los que deseen darle el último adiós al humorista a hacerse presente en el Gran Teatro Nacional.

13:39
28/3/2026

Manolo Rojas será enterrado en cementerio de Huachipa

El destacado humorista Manolo Rojas será enterrado en un cementerio de Huachipa. Su último adiós será a las 3:00 p.m., según lo declarado por el hermano del artista en Latina Noticias. "Es decisión de los hijos y esposa", señaló.

13:32
28/3/2026

Hija de Manolo Rojas comparte desgarrador post tras su muerte

Ruby Rojas Alayo, hija de Manolo Rojas, se despide de su padre con amor. En la publicación, compartió una foto junto al artista, en la que ambos lucen felices y evidencian una profunda cercanía. La imagen fue acompañada de un breve pero contundente “te amo”, que deja expreso el fuerte cariño que los unió.

12:46
28/3/2026

Hija de Manolo Rojas y familiares llegan al Gran Teatro Nacional

Minutos después de la apertura de puertas del Gran Teatro Nacional, se vio a la hija del actor cómico Manolo Rojas llegar al recinto acompañado de algunos familiares.

12:40
28/3/2026

Féretro de Manolo Rojas llega al Gran Teatro Nacional

Manolo Rojas falleció a los 63 años. Sus restos serán velados en el Gran Teatro Nacional, a donde solo hace unos minutos llegó su féretro.

Manolo Rojas falleció: ¿de qué murió el actor cómico?

En un primer momento, las informaciones sobre el fallecimiento de Manolo Rojas señalaban que habría sufrido un paro cardíaco. Durante la madrugada del 28 de marzo, su hermano Jaime indicó que la causa había sido un infarto. Sin embargo, más adelante, 'América Noticias' informó que la muerte del artista ocurrió por motivos naturales.

Asimismo, el informativo detalló que el humorista padecía de hígado graso y presión arterial alta. También se conoció que, tiempo atrás, le habían detectado diabetes. Pese a ello, en su etapa más reciente había realizado cambios importantes en su rutina: se ejercitaba de manera constante, cuidaba su alimentación y había dejado de beber alcohol.

PUEDES VER: Ruby Rojas, hija de Manolo Rojas, comparte sentida despedida tras el fallecimiento del actor cómico a los 63 años: "Te amo"

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Colegas de Manolo Rojas le dedican sentidas palabras tras su muerte

Ernesto Pimentel expresó su pesar por la partida de Manolo Rojas y resaltó que su vínculo iba más allá de lo profesional. No solo compartieron escenario en espacios como ‘El Reventonazo de la Chola’, sino que también construyeron una relación cercana y familiar. Durante la madrugada del 28 de marzo, el conductor llegó hasta la casa del comediante para acompañar a sus seres queridos en ese difícil momento. Más tarde, también le dedicó un mensaje en redes sociales junto a una imagen del artista, y describió esa fecha como “la noche más triste”.

Por su parte, Fernando Armas utilizó su cuenta de X para despedirse apenas supo del fallecimiento. El comediante evocó el cariño y la amistad que los unía, y aseguró que mantendrá vivo su recuerdo. En su mensaje, lamentó profundamente la noticia y señaló que aún quedaban muchas risas, abrazos y canciones por compartir con Manolo Rojas, a quien dedicó unas emotivas palabras de despedida.

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