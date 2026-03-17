El regreso de Melcochita, nombre artístico de Juan Pablo Villanueva, al Perú estuvo marcado por tropiezos y momentos de tensión con su aún esposa Monserrat Seminario. El humorista intentó ingresar a la vivienda familiar, ubicada en Chorrillos, para retirar sus pertenencias y visitar a sus hijas menores; sin embargo, su expareja le impidió el ingreso, pese a la presencia policial.

En un primer momento, el artista de 89 años intentó comunicarse con sus hijas a través de WhatsApp, pero estas le respondieron que no podían atender su llamado por impedimento de su madre. Una de las menores intentó acercarse al comediante, pero fue jaloneada por Monserrat. Melcochita no pudo contener el llanto. "A mi hija le ha gritado. Ella sabe que es mi cochera. La ha empujado, la tiene estresada", indicó.

Melcochita llegó a su vivienda familiar con Monserrat

Según lo registrado por las cámaras de 'Magaly TV, la firme', Pablo Villanueva acudió a la comisaría de Chorrillos para solicitar el apoyo de los efectivos policiales y así poder ingresar al departamento donde vivía con las madre de sus hijas. No obstante, la portera de la residencial argumentó que, por órdenes de Monserrat, no podía ingresar. "Ella está ahí pero no quiere contestar", aseguró el artista.

Tras 20 minutos de espera, el artista logró ingresar al predio junto con su abogado Ysrael Castillo. Melcochita retiró cuadros, su guitarra y varias bolsas de ropa para sus presentaciones artísticas. Cabe resaltar que Monserrat puso una denuncia contra el humorista por abandono de ahogar, pero él argumenta que solo se fue a Estados Unidos a trabajar.

Melcochita asegura que su matrimonio con Montserrat terminó definitivamente

El hombre de leyes indicó que el miércoles 18 de marzo Monserrat y Melcochita deben asistir a una audiencia de conciliación para determinar la tenencia compartida de sus hijas menores. "Es una pretensión que hemos hecho, ¿no? Ahora, la audiencia puede modificarse. Todo depende de la disponibilidad de las partes", indicó.

Castillo hizo hincapié en que, tanto él como su defendido, siempre buscan contar con el acuerdo de ambas partes. "Nunca vamos a buscar la confrontación". Asimismo, se mostró sorprendido por la actitud del defensor de Monserrat al decirles que no saquen nada, así como la prohibición de que Melcochita ingrese a la residencia, pese a que realiza los pagos correspondientes con los servicios del hogar.















