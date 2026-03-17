HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 3,7 se sintió al sur de Lima
Sismo de magnitud 3,7 se sintió al sur de Lima     Sismo de magnitud 3,7 se sintió al sur de Lima     Sismo de magnitud 3,7 se sintió al sur de Lima     
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Gabinete Miralles en peligro JNJ ataca | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Melcochita protagoniza tenso momento con Monserrat Seminario al intentar retirar sus cosas y ver a sus hijas: "La tiene estresada"

El humorista intentó entregar obsequios a sus hijas menores, pero su expareja le impidió verlas. Tras varios minutos de espera, pudo reencontrarse con ellas y retirar sus pertenencias.

Melcochita regresó de los Estados Unidos Foto: Composición LR
Melcochita regresó de los Estados Unidos Foto: Composición LR | Youtube 'Magaly TV, la firme'

El regreso de Melcochita, nombre artístico de Juan Pablo Villanueva, al Perú estuvo marcado por tropiezos y momentos de tensión con su aún esposa Monserrat Seminario. El humorista intentó ingresar a la vivienda familiar, ubicada en Chorrillos, para retirar sus pertenencias y visitar a sus hijas menores; sin embargo, su expareja le impidió el ingreso, pese a la presencia policial. 

En un primer momento, el artista de 89 años intentó comunicarse con sus hijas a través de WhatsApp, pero estas le respondieron que no podían atender  su llamado por impedimento de su madre. Una de las menores intentó acercarse al comediante, pero fue jaloneada por Monserrat. Melcochita no pudo contener el llanto. "A mi hija le ha gritado. Ella sabe que es mi cochera. La ha empujado, la tiene estresada", indicó.

PUEDES VER: Melcochita denuncia a Monserrat Seminario por violencia física y psicológica: "Aprovecha mi avanzada edad"

lr.pe

Melcochita llegó a su vivienda familiar con Monserrat

Según lo registrado por las cámaras de 'Magaly TV, la firme', Pablo Villanueva acudió a la comisaría de Chorrillos para solicitar el apoyo de los efectivos policiales y así poder ingresar al departamento donde vivía con las madre de sus hijas. No obstante, la portera de la residencial argumentó que, por órdenes de Monserrat, no podía ingresar. "Ella está ahí pero no quiere contestar", aseguró el artista. 

Tras 20 minutos de espera, el artista logró ingresar al predio junto con su abogado Ysrael Castillo. Melcochita retiró cuadros, su guitarra y varias bolsas de ropa para sus presentaciones artísticas. Cabe resaltar que Monserrat puso una denuncia contra el humorista por abandono de ahogar, pero él argumenta que solo se fue a Estados Unidos a trabajar.

PUEDES VER: Monserrat se enoja con su hija en vivo por mandar mensaje a Melcochita diciéndole que no se quiere ir de Lima con ella: "¿Le has escrito?"

lr.pe

Melcochita asegura que su matrimonio con Montserrat terminó definitivamente

El hombre de leyes indicó que el miércoles 18 de marzo Monserrat y Melcochita deben asistir a una audiencia de conciliación para determinar la tenencia compartida de sus hijas menores. "Es una pretensión que hemos hecho, ¿no? Ahora, la audiencia puede modificarse. Todo depende de la disponibilidad de las partes", indicó.

Castillo hizo hincapié en que, tanto él como su defendido, siempre buscan contar con el acuerdo de ambas partes. "Nunca vamos a buscar la confrontación". Asimismo, se mostró sorprendido por la actitud del defensor de Monserrat al decirles que no saquen nada, así como la prohibición de que Melcochita ingrese a la residencia, pese a que  realiza los pagos correspondientes con los servicios del hogar. 





Notas relacionadas
Melcochita denuncia a Monserrat Seminario por violencia física y psicológica: "Aprovecha mi avanzada edad"

Melcochita denuncia a Monserrat Seminario por violencia física y psicológica: "Aprovecha mi avanzada edad"

LEER MÁS
Monserrat se enoja con su hija en vivo por mandar mensaje a Melcochita diciéndole que no se quiere ir de Lima con ella: "¿Le has escrito?"

Monserrat se enoja con su hija en vivo por mandar mensaje a Melcochita diciéndole que no se quiere ir de Lima con ella: "¿Le has escrito?"

LEER MÁS
Melcochita niega haber gastado su dinero en casinos y exige que Monserrat Seminario muestre sus movimientos bancarios: "Ella jugaba a la ruleta en grandes cantidades"

Melcochita niega haber gastado su dinero en casinos y exige que Monserrat Seminario muestre sus movimientos bancarios: "Ella jugaba a la ruleta en grandes cantidades"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hija de Jaime Bayly celebra elegante boda religiosa y comparte imágenes de la fiesta con su hermana mayor

Hija de Jaime Bayly celebra elegante boda religiosa y comparte imágenes de la fiesta con su hermana mayor

LEER MÁS
Mark Vito protagoniza emotiva despedida en vivo con su hija Kyara Villanela y su novia antes de ingresar a ‘La Granja VIP’

Mark Vito protagoniza emotiva despedida en vivo con su hija Kyara Villanela y su novia antes de ingresar a ‘La Granja VIP’

LEER MÁS
Chica reality Onelia Molina sorprende al mostrar su rostro al natural y hace confesión: “Me siento rara”

Chica reality Onelia Molina sorprende al mostrar su rostro al natural y hace confesión: “Me siento rara”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿'El beso de la sirena' está en Netflix?: dónde ver la nueva el k-drama con Park Min Young y Wi Ha Joon

'La chica nueva' temporada 3 en Netflix: fecha de estreno de la serie tailandesa con Becky Armstrong como Nanno

'Un novio por suscripción’: reparto completo del kdrama de Netflix con Jisoo de BLACKPINK

Espectáculos

Mark Vito protagoniza emotiva despedida en vivo con su hija Kyara Villanela y su novia antes de ingresar a ‘La Granja VIP’

Magaly Medina anuncia 'bomba' en su programa y lanza advertencia: “Al que le caiga el guante que se lo chante”

Magaly Medina cuestiona a Suheyn Cipriani tras nueva ruptura con Macarius: “El amor no se suplica”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Escudo Fronterizo Perú–Chile: continúan excavaciones con maquinaria pesada en la frontera de Tacna

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025