Monserrat Seminario expuso a la supuesta nueva pareja de Melcochita, en medio de la polémica separación que ambos atraviesan. Tras el regreso del cómico a Perú para reencontrarse con sus hijas, el programa ‘Mesa redonda’ mostró la imagen que revelaría su nuevo romance.

En el mensaje, la aún esposa de Melcochita fue directa al referirse a la mujer que aparece junto al humorista de 89 años: “Ella es la nueva mujer de Melcochita. Por ella me dejó”, se lee en la conversación que presentó el programa de Panamericana TV.

Monserrat muestra a supuesta pareja de Melcochita

En la fotografía difundida, se observa a Melcochita compartiendo un almuerzo con la mujer señalada como su nueva pareja, además de otras dos personas. Aunque no se ha confirmado la identidad de la acompañante, la imagen ha sido suficiente para desatar rumores sobre una nueva etapa sentimental del cómico.

Según lo expuesto por Monserrat, el artista habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor tras su separación. La situación ha intensificado el conflicto entre ambos, quienes mantienen una relación tensa tras su separación.

El enfrentamiento se evidenció recientemente cuando el humorista intentó ingresar a la vivienda familiar, ubicada en Chorrillos, para retirar sus pertenencias y visitar a sus hijas. Sin embargo, su expareja le habría impedido el acceso, incluso pese a la presencia de efectivos policiales.

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Melcochita denuncia a Monserrat por violencia física y psicológica

Según un documento difundido por ‘América hoy’, el cómico presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar contra su aún esposa. En la acusación, asegura haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas.

“Soy objeto de gritos y maltratos psicológicos sistemáticos que han afectado gravemente mi salud”, señala el artista, quien también afirma que su expareja se aprovecha de su avanzada edad y su estado de fragilidad.