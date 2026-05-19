Los candidatos presidenciales también responderán preguntas ciudadanas por los temas que debatirán. Foto: composición LR.

Los candidatos presidenciales también responderán preguntas ciudadanas por los temas que debatirán. Foto: composición LR.

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El debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, que se realizará el próximo domingo 31 de mayo a las 8.00 p. m. en el Centro de Convenciones, abordará temas relacionados con seguridad ciudadana, educación, salud, economía, empleo y reducción de la pobreza, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Carlos Vilela del Carpio, director de Educación y Participación del JNE, adelantó que los candidatos tendrán un minuto al inicio del debate para presentarse. Posteriormente, contarán con tres minutos para exponer sus propuestas sobre cada uno de los temas.

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“Los candidatos tendrán un minuto de presentación. Seguidamente, los moderadores los invitarán a pasar al panel de debate, donde estarán cara a cara para iniciar la exposición de los temas. Tendrán un tiempo de tres minutos cada uno por tema”, sostuvo.

Vilela del Carpio explicó que, luego de la exposición de propuestas, se abrirá una ronda de preguntas ciudadanas vinculadas a cada tema.

“La pregunta ciudadana abrirá el diálogo dentro del tiempo asignado a cada candidato. Finalmente, habrá dos minutos de cierre para que los postulantes expresen su mensaje final”, expresó el funcionario.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez siguen con sus actividades

Mientras el JNE afina todos los detalles para el debate presidencial, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez continúan con sus actividades partidarias.

Por el lado de Fuerza Popular, Fujimori presentó a Luis Dyer como su nuevo jefe del equipo de personeros, quien aseguró que para la segunda vuelta el partido naranja tendrá 100.000 personeros distribuidos en todo el país. En la presentación también estuvo presente Luis Guadalupe, exfutbolista de Universitario de Deportes, junto con Pablo Villanueva, Melcochita.

En tanto, desde el entorno de Juntos por el Perú se conoció que Roberto Sánchez llegó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), tomada por el alumnado como medida de protesta contra el proyecto de ley que permitirá la reelección inmediata de los rectores y vicerrectores.