La repentina muerte de Manolo Rojas a los 63 años generó gran conmoción en el mundo del espectáculo. En medio del dolor por su partida, el cardiólogo Marco Almerí, quien atendió en alguna ocasión al comediante, brindó detalles sobre las posibles causas del infarto que acabó con su vida, poniendo énfasis en una condición de salud que habría sido determinante.

"Esto pasa en personas que tienen diabetes, esto sirve para la reflexión de más de 1 millón de peruanos que tienen diabetes que tienen como característica presentar un infarto cardiaco silente, sin dolor, que no avisa y ocurre de un momento a otro”, afirmó el especialista en una entrevista.

Cardiólogo confiesa qué provocó el infarto de Manolo Rojas

Según explicó el doctor Marco Almerí en el programa ‘24 horas’, uno de los principales factores que habría provocado el infarto de Manolo Rojas fue la diabetes, una enfermedad crónica que afecta los niveles de glucosa en la sangre y puede avanzar de forma silenciosa. Esta condición, detalló, puede derivar en un infarto cardíaco sin señales de alerta como el dolor en el pecho.

“Es una pena lo que ha pasado, para nosotros los cardiólogos es una persona joven, 63 años, y afectivamente no avisa, ocurre repentinamente, es un infarto masivo. Es un infarto y luego se viene en un paro cardiaco y la muerte biológica”, señaló el especialista y también profundizó en el impacto de la enfermedad en el sistema cardiovascular, explicando que la diabetes, junto con factores como el estrés, contribuye a la formación de placas ateromatosas en las arterias coronarias.

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Cardiólogo revela lo que conversó con Manolo Rojas antes de su fallecimiento

Uno de los aspectos más reveladores fue la conversación que el especialista sostuvo con Manolo Rojas meses antes de su fallecimiento. Según contó en una entrevista con ‘Buenos días Perú’, el comediante se mostraba optimista por los cambios que había implementado en su estilo de vida, como la pérdida de peso y el control de su alimentación.

“Manolo hace unos meses me hablaba de lo contento que estaba de haber bajado más de 10 kilos y ahora estaba controlando la glicemia”, recordó el médico. Sin embargo, también mencionó que el actor le había expresado preocupación por un cansancio inusual que venía experimentando.

“Lo que le preocupaba a Manolo era el cansancio, que era mayor al habitual… además estaba muy contento porque había retomado su tratamiento”, añadió. El especialista recalcó que, pese a los esfuerzos del comediante por mejorar su salud, las condiciones preexistentes pueden evolucionar de manera silenciosa.