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Milena Zárate insinúa que Jota Benz tuvo comportamientos inapropiados cuando estaba con Angie Arizaga

La cantante colombiana mencionó que Jota Benz, quien convivió con el novio de la colombiana, ha mostrado actitudes inapropiadas en su relación con Angie Arizaga.


Jota Benz está en el centro de la controversia por sus enfrentamientos con Jazmín Pinedo. Milena Zárate, invitada en Q’ Bochinche, reveló detalles sobre su comportamiento.
Jota Benz está en el centro de la controversia por sus enfrentamientos con Jazmín Pinedo. Milena Zárate, invitada en Q’ Bochinche, reveló detalles sobre su comportamiento. | Fotos: captura/Youtube
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Jota Benz se encuentra en el ojo de la tormenta por sus dimes y diretes con su excuñada Jazmín Pinedo. En medio de esta polémica, en el programa 'Q’ Bochinche' quisieron explicar el origen de este enfrentamiento y llevaron como invitada a Milena Zárate, quien aseguró que el hermano de Gino Assereto ha tenido comportamientos inapropiados que serían una falta de respeto a su relación con Angie Arizaga.

Este martes 19 de mayo, Milena Zárate reveló que su pareja, Carlos Mendoza ‘Kalicho’, es tatuador personal de Jota Benz. Durante su conversación con Ric La Torre y Samuel Suárez, la cantante colombiana sostuvo que, si sale a hablar de todo lo que su novio le ha contado sobre el chico reality, este quedaría muy mal parado.

PUEDES VER: Jota Benz lanzó incendiario comentario contra Jazmín Pinedo en ‘Esto es guerra’ tras sentirse minimizado por la ‘Chinita’: “La ex de mi hermano”

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Milena Zárate echa en vivo a Jota Benz

Según Milena Zárate, el tatuador de Jota Benz lo acogió en su casa por un tiempo y fue testigo de algunos comportamientos inapropiados del 'guerrero'. “Es que Jota era terrible, en su época era terrible”, comentó Samuel Suárez, a lo que la colombiana aclaró: “No señor, ya estaba con Angie”. “No voy a decir nada más porque Kalicho me mata”, agregó entre risas.

En otro momento, Ric La Torre salió a defender al cantante de música urbana al señalar que cree que ese comportamiento indebido se habría dado al inicio de la relación. Por ello, Milena Zárate hizo sus cálculos y aseguró que esto habría ocurrido hace dos años, en 2024, año en que Angie Arizaga quedó embarazada.

Cuando le insistieron para que aclarara a qué se refería al hablar de un comportamiento indebido de Jota, la expareja de Edwin Sierra negó que se trate de una infidelidad a la popular ‘Negrita’, pero sí recalcó que Benz no sería la persona que muestra en pantalla.

“Si tú vives con una persona, obviamente son amigos, conoce mucho de ti, tu personalidad, no significa por el lado de que haya habido una infidelidad ni nada (…) Hablaba de forma de ser, y por ende por forma de ser se sabe muchas cosas, algo que uno habla como pareja, hace ciertos comentarios que sé yo y eso sería exponer a una persona que está conmigo. No es nada grave (…) No tiene nada que ver con mujeres, sino por su forma de ser, de tratar, por su personalidad, por eso dije ‘no siempre te llevas bien con la familia de tu pareja o tu ex, cuando hacen una familia conoces, él vivió con Kalicho y por ende, Kalicho conoce ciertas maneras de ser…”, sostuvo la extranjera.

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