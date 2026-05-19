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Política

Ministra de Educación sobre protesta en San Marcos: "No vamos a permitir que pongan en riesgo su integridad física"

María Cuadros, titular del Minedu, se presentó ante la Comisión de Educación para responder por la crisis universitaria en San Marcos y la Universidad Nacional de Jaén.

Comisión de Educación citó a María Cuadros, titular del Minedu, para responder sobre protestas universitarias.
Comisión de Educación citó a María Cuadros, titular del Minedu, para responder sobre protestas universitarias. | Congreso
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Durante la sesión de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, la titular del Minedu, María Cuadros, respondió por las protestas universitarias que exigen la no reelección de rectores y vicerrectores en San Marcos, así como por la instalación del servicio de comedor en la Universidad Nacional de Jaén.

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Al abordar la situación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), escenario de protestas estudiantiles, donde se reportaron denuncias de violencia e inseguridad, la funcionaria rechazó cualquier intento de dañar a los estudiantes.

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"Como Ejecutivo velaremos por la integridad física y emocional de los alumnos y docentes. No vamos a permitir que pongan en riesgo su integridad física", expresó.

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Además, señaló que ya se ha solicitado formalmente a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) un reporte detallado sobre las medidas que viene adoptando para salvaguardar los derechos de los estudiantes.

Sin embargo, sobre la reelección del rectorado, la ministra apeló al marco legal para deslindar responsabilidades directas sobre la gestión interna del campus.

"La Constitución establece en el artículo 18 que cada universidad es autónoma en su régimen administrativo, normativo, de gobierno, académico y económico", recordó, citando el artículo 8 de la Ley Universitaria (Ley 30220).

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Se habilitará un comedor temporal en la Universidad Nacional de Jaén

Por otro lado, la ministra informó sobre las acciones que se vienen tomando respecto a la Universidad Nacional de Jaén, donde los estudiantes piden que se restablezca el servicio del comedor universitario.

Tras las exigencias estudiantiles, Cuadros anunció que se brindará apoyo técnico, respetando la nueva Ley de Contrataciones del Estado. La propuesta de la funcionaria fue la instalación de un 'servicio temporal o complementario' para garantizar el servicio alimentario.

Además, sobre el proceso de selección de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, los alumnos exigieron la remoción de las autoridades interinas. Tras el pedido, la titular de Educación señaló que el tema ya se encuentra en evaluación.

"Hay diferentes actores que solicitan el cambio de la Comisión Organizadora. Por ende, se está evaluando y, cuando se tenga una opinión al respecto, se verá con el presidente de la República, quien conoce el funcionamiento de las universidades. Se tomará la decisión a ese nivel", concluyó.

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