Janet Barboza opinó sobre el ingreso de Xiomy Kanashiro en 'América hoy'. | Foto composición LR / Google / América TV

Janet Barboza opinó sobre el ingreso de Xiomy Kanashiro en 'América hoy'. | Foto composición LR / Google / América TV

Janet Barboza está en el ojo público tras una aparición televisiva junto a Edson Dávila, donde se refirió sin filtros al reciente ingreso de Xiomy Kanashiro como colaboradora de ‘América Hoy’. La conductora dejó en claro que no estaba de acuerdo con la incorporación y expuso su postura frente a cámaras.

La llamada ‘Rulitos’ habló del tema durante su participación en ‘El Reventonazo de la Chola’, espacio en el que fue consultada directamente sobre la presencia de la nueva figura. Su respuesta sorprendió por la franqueza y provocó reacciones inmediatas en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS ¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Janet Barboza se pronuncia sobre la llegada de Xiomy Kanashiro a ‘América Hoy’

Durante el programa conducido por la Chola Chabuca, Janet Barboza fue consultada sobre cuánto tiempo cree que permanecerá Xiomy Kanashiro en el magazine matutino. La pregunta dio paso a una respuesta directa que no pasó desapercibida.

“¿Cuánto tiempo va a durar Xiomy?”, preguntó la conductora del espacio, a lo que Janet respondió sin rodeos: “Le he dicho a nuestro productor que honestamente no la necesitamos. Le he dicho que Edison y yo somos suficientes”.

El ingreso de Xiomy Kanashiro y el impacto en el equipo del programa

Según explicó Barboza, la incorporación de una nueva colaboradora también tendría consecuencias internas. La conductora sostuvo que la llegada de otra figura afecta el presupuesto destinado al resto del elenco.

“Viene alguien más y ya no alcanza y nos tienen que mochar, pero falta una persona más, entonces eso es lo que hay”, señaló, dejando entrever su incomodidad con los ajustes económicos dentro del programa.

Xiomy Kanashiro fue presentada en vivo como colaboradora del magazine

Cabe recordar que el martes 3 de febrero, Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, fue presentada oficialmente como nueva colaboradora de ‘América Hoy’. El anuncio marcó un nuevo paso en su carrera televisiva.

La presentación se realizó en vivo y estuvo a cargo de Edson Dávila y Janet Barboza, quienes destacaron su imagen y la invitaron a desfilar frente a cámaras como parte del segmento.