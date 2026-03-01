Universitario tuvo que trabajar algo más de la cuenta para ganarle a FC Cajamarca en el Estadio Monumental. El equipo crema se encontró con un rival que no le concedió ventajas y al cual el plan le "estaba saliendo" hasta el gol de pelota parada, según consideró Arley Rodríguez, extremo del club cajamarquino.

"Sabemos lo que es la 'U' en su estadio: rodea a sus rivales y los somete un poco. Nosotros vinimos a hacer un trabajo y estaba saliendo (pero) ellos abren el marcador de pelota quieta", declaró el excampeón con Alianza Lima al final del compromiso.

Arley Rodríguez sobre derrota ante la 'U': "Estábamos bien plantados"

"Sí nos atacaron, pero no tuvieron (chances) tan claras como acostumbran. Estábamos bien plantados y cuando decidimos atacar al último vimos que podíamos. Hoy nos vamos con las manos vacías, pero demostramos que estamos para ir a cualquier lugar y plantar cara", agregó el colombiano en diálogo con L1 Max.

En la previa del encuentro, había mucha expectativa por la gran cantidad de jugadores con pasado blanquiazul en el conjunto norteño, como Hernán Barcos, Pablo Míguez, Ricardo Lagos y el propio Arley. No obstante, este último aclaró que esta situación no convertía automáticamente al cotejo en una especie de clásico.

"Cajamarca contra la 'U' aún no se considera clásico por más que tengamos varios ex Alianza. Es (solo) un partido de la fecha 5 que si ganábamos nos daba 3 puntos y si empatábamos, uno. Hoy nos tocó irnos sin ninguno, pero seguimos trabajando. Vimos que tenemos con qué y ahora a pensar en Grau", agregó.

¿Hubo penal sobre Arley Rodríguez contra Universitario?

En el último minuto del duelo, Rodríguez cayó en el área de Universitario tras chocar con el guardameta Diego Romero. El árbitro no sancionó penal ni tampoco fue llamado por el VAR para revisar la acción, además de que el colocho tampoco protestó en sus declaraciones pospartido. Quien sí se pronunció fue el otro protagonista de la jugada, Romero, pero para desmentir que haya existido falta.

"Ya sabía que no era penal, porque la pelota estaba a dos metros y yo voy directo a ella, (pero) él fue a chocarme a mí. Cuando hace eso ya sé que no fue falta. Es una jugada que hay que verla, pero desde mi lado no fue falta", sostuvo el golero para L1 Max.