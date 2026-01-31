HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Perú vs Brasil por la Copa América de Futsal
EN VIVO | Perú vs Brasil por la Copa América de Futsal     EN VIVO | Perú vs Brasil por la Copa América de Futsal     EN VIVO | Perú vs Brasil por la Copa América de Futsal     
Espectáculos

Gisela Valcárcel habla por primera vez sobre la supuesta traición de Janet Barboza y Edson Dávila 'Giselo': "Han tenido una mejor oferta"

Tras semanas de comentarios sobre la decisión de Janet Barboza y 'Giselo' respecto a 'América Hoy', Gisela Valcárcel sorprendió con la firme respuesta sobre los excompañeros de su hija, Ethel Pozo.

Empresa de Gisela Valcárcel producía 'América Hoy', programa que su hija Ethel Pozo condujo con Janet Barboza y 'Giselo' hasta 2025.
Empresa de Gisela Valcárcel producía 'América Hoy', programa que su hija Ethel Pozo condujo con Janet Barboza y 'Giselo' hasta 2025. | Foto: composición LR/América TV

Gisela Valcárcel llegó a Iquitos con motivo de su presentación en el aniversario del grupo de cumbia Explosión. Además de protagonizar una efusiva y caótica bienvenida, la 'Señito' reveló múltiples novedades en declaraciones a la prensa. En una de las entrevistas, la emblemática presentadora peruana se refirió por primera vez a la decisión que tomaron Janet Barboza y Edson 'Dávila' Giselo, excompañeros de su hija Ethel Pozo en 'América Hoy', de no acompañarla en su nueva etapa en Panamericana Televisión.

Recordamos que el anuncio del regreso de Gisela a Panamericana TV con su empresa GV Producciones provocó teorías de que los tres conductores le seguirían los pasos en señal de fidelidad; sin embargo, finalmente solo su hija se despidió del magazine y de América TV tras ocho años de trayectoria en la empresa.

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Gisela Valcárcel desata alboroto en aeropuerto de Iquitos con su llegada y en redes aclaman: 'Así reciben a una diva'

lr.pe

Gisela niega traición de Janet y 'Giselo'

Todo sucedió cuando un entrevistador le mencionó directamente a Gisela Valcárcel que los excompañeros de su hija Ethel Pozo en 'América Hoy' le habían dado la espalda a pesar del apoyo que les brindó. "Tú has hecho muchas cosas por la televisión peruana, has apoyado a mucha gente, has apoyado a muchos talentos, y ahora te han dado la espalda, como es el caso de Janet Barboza y 'Giselo'", manifestó el presentador.

Esta afirmación provocó que cambiara rápidamente el semblante de la directora de GV Producciones, quien no dudó en descartar cualquier tipo de traición por parte de la dupla de conductores. "Yo no creo que me hayan dado la espalda", afirmó con resolución la 'Señito'.

PUEDES VER: 'Urraco' asegura que Explosión de Iquitos contrató a Gisela Valcárcel en lugar de Magaly Medina para presentación porque cobraba menos

lr.pe

"No somos dueños de las personas": Gisela descarta problemas con Janet y 'Giselo'

En ese contexto, el entrevistador buscó conocer el motivo detrás del porqué Janet y 'Giselo' no le siguieron los pasos en Panamericana Televisión, canal al que regresó tras meses de protagonizar una polémica con América TV. Gisela, con tranquilidad pero firmeza, reveló que ambas figuras optaron por elegir otro ofrecimiento más llamativo. "Porque no han querido; han tenido una mejor oferta", manifestó.

A pesar de ese escenario, la empresaria dejó en claro que no tiene ningún conflicto con los conductores, que desde este 2 de febrero regresan con 'América Hoy', mientras Ethel Pozo alista su debut junto a Maju Mantilla en un magazine para Panamericana Televisión bajo GV Producciones. "Nosotros tenemos un grupo, formamos equipos, pero no somos dueños de las personas. No creo que me hayan dado la espalda", reafirmó.

Notas relacionadas
Gisela Valcárcel no descarta colaborar con Magaly Medina, pero marca diferencia: "Yo animó programas de televisión, ella es periodista"

Gisela Valcárcel no descarta colaborar con Magaly Medina, pero marca diferencia: "Yo animó programas de televisión, ella es periodista"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel desata alboroto en aeropuerto de Iquitos con su llegada y en redes aclaman: "Así reciben a una diva"

Gisela Valcárcel desata alboroto en aeropuerto de Iquitos con su llegada y en redes aclaman: "Así reciben a una diva"

LEER MÁS
Ethel Pozo expresa su orgullo por Gisela Valcárcel con dedicatoria por su cumpleaños: "Pasó los 60, pero se ve de 40 (años)"

Ethel Pozo expresa su orgullo por Gisela Valcárcel con dedicatoria por su cumpleaños: "Pasó los 60, pero se ve de 40 (años)"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gisela Valcárcel desata alboroto en aeropuerto de Iquitos con su llegada y en redes aclaman: "Así reciben a una diva"

Gisela Valcárcel desata alboroto en aeropuerto de Iquitos con su llegada y en redes aclaman: "Así reciben a una diva"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria se defiende tras críticas por precios de su marca con prendas de Gamarra: "¿Anda, pues... quién te agarra?"

Alejandra Baigorria se defiende tras críticas por precios de su marca con prendas de Gamarra: "¿Anda, pues... quién te agarra?"

LEER MÁS
César Vega se muestra sorprendido por relación de su ex Suheyn Cipriani con streamer Macarius: "No estaba muy enterado"

César Vega se muestra sorprendido por relación de su ex Suheyn Cipriani con streamer Macarius: "No estaba muy enterado"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Espectáculos

Melissa Klug comparte reflexión tras perder juicio contra Jefferson Farfán por $300.000: "Dios pondrá todas las cosas en su lugar"

Gabriel Meneses confirma su relación con Sirena Ortiz: cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad

Génesis Tapia se compra lujosa camioneta como regalo de cumpleaños: "Cuando te esfuerzas por mejorar y avanzar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025