Gisela Valcárcel llegó a Iquitos con motivo de su presentación en el aniversario del grupo de cumbia Explosión. Además de protagonizar una efusiva y caótica bienvenida, la 'Señito' reveló múltiples novedades en declaraciones a la prensa. En una de las entrevistas, la emblemática presentadora peruana se refirió por primera vez a la decisión que tomaron Janet Barboza y Edson 'Dávila' Giselo, excompañeros de su hija Ethel Pozo en 'América Hoy', de no acompañarla en su nueva etapa en Panamericana Televisión.

Recordamos que el anuncio del regreso de Gisela a Panamericana TV con su empresa GV Producciones provocó teorías de que los tres conductores le seguirían los pasos en señal de fidelidad; sin embargo, finalmente solo su hija se despidió del magazine y de América TV tras ocho años de trayectoria en la empresa.

Gisela niega traición de Janet y 'Giselo'

Todo sucedió cuando un entrevistador le mencionó directamente a Gisela Valcárcel que los excompañeros de su hija Ethel Pozo en 'América Hoy' le habían dado la espalda a pesar del apoyo que les brindó. "Tú has hecho muchas cosas por la televisión peruana, has apoyado a mucha gente, has apoyado a muchos talentos, y ahora te han dado la espalda, como es el caso de Janet Barboza y 'Giselo'", manifestó el presentador.

Esta afirmación provocó que cambiara rápidamente el semblante de la directora de GV Producciones, quien no dudó en descartar cualquier tipo de traición por parte de la dupla de conductores. "Yo no creo que me hayan dado la espalda", afirmó con resolución la 'Señito'.

"No somos dueños de las personas": Gisela descarta problemas con Janet y 'Giselo'

En ese contexto, el entrevistador buscó conocer el motivo detrás del porqué Janet y 'Giselo' no le siguieron los pasos en Panamericana Televisión, canal al que regresó tras meses de protagonizar una polémica con América TV. Gisela, con tranquilidad pero firmeza, reveló que ambas figuras optaron por elegir otro ofrecimiento más llamativo. "Porque no han querido; han tenido una mejor oferta", manifestó.

A pesar de ese escenario, la empresaria dejó en claro que no tiene ningún conflicto con los conductores, que desde este 2 de febrero regresan con 'América Hoy', mientras Ethel Pozo alista su debut junto a Maju Mantilla en un magazine para Panamericana Televisión bajo GV Producciones. "Nosotros tenemos un grupo, formamos equipos, pero no somos dueños de las personas. No creo que me hayan dado la espalda", reafirmó.