El martes 3 de febrero, Xiomy Kanashiro fue presentada como la flamante colaboradora de la nueva temporada de 'América hoy'. La presencia de la popular 'Chinita' fue la oportunidad perfecta para que Edson Dávila le preguntara por su relación sentimental con Jefferson Farfán, de menos de un año.

El carismático 'Giselo' comentó que el exseleccionado nacional luce muy enamorado de la influencer. En esa misma línea, Dávila hizo hincapié en que es la primera vez que la 'Foquita' se deja ver en redes sociales apoyando el negocio de su pareja, como lo hizo días atrás durante una transmisión en TikTok del emprendimiento de la joven de 28 años.

Xiomy Kanashiro cuenta detalles de la aparición de Jefferson Farfán en TikTok

Cuando Xiommy Kanashiro contó cómo se dio la aparición de Jefferson Farfán durante una venta por TikTok de su marca Kanomy Store. Al inicio solo atinó a reírse de la anécdota y luego aseguró que la aparición del exdeportista fue espontánea. "Esa fue la primera vez que se nos ha visto interactuando juntos. Pueden ver fotos, videos, pero no de esa manera", indicó.

Edson Dávila aprovechó el nerviosismo de la joven conductora para preguntarle, fiel a su estilo, sí obligó a Farfán a vender ropa de su tienda. "¿Lo obligaste", le consultó. Ante ello, Kanashiro no dudó en responder: "¿Cómo lo voy a obligar?"

Presencia de Jefferson Farfán mejoró el alcance de ventas

Durante la última emisión de 'América hoy', Xiomy Kanashiro reveló que la aparición de Jefferson Farfán ayudó a mejorar el alcance de la transmisión de TikTok. "Sí vendimos bastante", contó entusiasmada. "Teníamos 2.800 espectadores, pero él entró y llegamos a 13.000", indicó.

Por último, la joven influencer precisó que "para las personas que estuvieron en live han visto que él ingresa, ingresa dos veces. Él ingresa primero y yo estaba vendiendo y me asusta porque lo veo parado. Y viene y se pone a vender conmigo así como ves. Él estaba con su tacita de té, no me lo esperaba", finalizó.