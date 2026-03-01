HOYSuscripcion LR Focus

Melissa Klug sorprende al nadar rodeada de tiburones en Maldivas durante sus vacaciones: “No, qué miedo”

Empresaria Melissa Klug vivió un momento de alto riesgo al grabarse nadando con tiburones y mantarrayas en Maldivas, lo que generó la preocupación de sus seguidoras.

Melissa Klug cuenta con 48 años. Foto: Composición LR/Instagram.
Melissa Klug compartió un video en el que aparece nadando rodeada de tiburones y mantarrayas en la isla Maldivas (lado sur del continente asiático) durante sus vacaciones. La empresaria continuó así su viaje, en el que también visitó el Vaticano, donde rindió tributo a símbolos religiosos peruanos.

Las imágenes publicadas en Instagram por la actual pareja del futbolista Jesús Barco ocasionaron temor entre sus seguidoras, quienes no podían creer cómo ‘La blanca de Chucuito’ nadaba tan cerca de estos animales marinos, considerados muy peligrosos. “No, qué miedo”, “Cuidado que esas mantarrayas pican”, “Muero de miedo”, “Qué tal experiencia nadar con esos tiburones”, comentaron algunas de sus fans.

Melissa Klug desafió el peligro al nadar rodeada de tiburones y mantarrayas

Melissa Klug viajó junto a un grupo de amigas hasta la paradisiaca isla de Malvivas, donde se grabó en video mientras tiburones y mantarrayas la rodeaban. En las imágenes se la ve sonriendo tímidamente, intentando disimular los nervios ante lo que muchos consideraron una experiencia de alto riesgo.

La empresaria fue más allá e incluso se sumergió con equipo de buceo, disfrutando de la presencia de cientos de peces y más tiburones que aparecían a lo largo del recorrido. Posteriormente, describió el momento como una vivencia positiva y aseguró que la vida debe disfrutarse intensamente, sin miedo, apostando siempre por nuevas experiencias.    

“Nadando con tiburones, sin miedo y con el corazón lleno de adrenalina... la vida se vive así, ¡intensamente! Una experiencia maravillosa. Maldivas, me curaste y me sanaste!!! Eres simplemente increíble. No solo fue un viaje... fue mi medicina”, escribió Klug en su publicación donde compartió las imágenes.

Jesús Barco reacciona a video de Melissa Klug con tiburones

En la publicación compartida por Melissa Klug, el futbolista Jesús Barco no fue ajeno a comentar. El joven deportista le expresó su amor a la empresaria luego de que hayan retomado su relación semanas atrás. “Te amo, mi amor, disfrútalo al máximo”, escribió el deportista de 29 años.

La influencer no se quiso quedar atrás y decidió responder la muestra de amor: “Gracias, mi amor, te amo, ya nos vemos pronto para estar juntitos”, compartió Klug, dejando en claro que su noviazgo con el futbolista sigue más fuerte que nunca.

