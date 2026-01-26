HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Janet Barboza descarta incluir a una nueva conductora en “América Hoy” y aclara su contundente motivo: ''No necesitamos más personas''

La popular presentadora afirmó sentirse cómoda compartiendo la conducción con Edson Dávila y descartó la incorporación de Rebeca Escribens al equipo.

Janet Barboza explicó las razones por la cual no tiene pensado sumar a otra integrante en la conducción del programa 'América Hoy'.
Janet Barboza explicó las razones por la cual no tiene pensado sumar a otra integrante en la conducción del programa 'América Hoy'. | Foto: composición LR/FB - Rebeca Escribens

Janet Barboza se pronunció públicamente sobre la posibilidad de incorporar a una nueva conductora en 'América Hoy'. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron una ola de comentarios, luego de que la popular ‘Rulitos’ asegurara que, por ahora, no considera necesaria la inclusión de otra integrante para compartir la conducción, ya que el equipo actual se encuentra completo.

En las últimas semanas, el nombre de Rebeca Escribens fue vinculado como una posible compañera de Janet Barboza en la conducción; sin embargo, las recientes declaraciones de la actual conductora de televisión disiparon cualquier posibilidad de que se sume una integrante más al equipo de 'América hoy'.

TE RECOMENDAMOS

EL VERDADERO PODER DE LAS RUNAS: SEÑALES Y ERRORES COMUNES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y CAMILLE

PUEDES VER: Janet Barboza sorprende a la 'Chola Chabuca' al exponer la cantidad exacta de operaciones que se ha hecho: "Hay que invertir"

lr.pe

¿Por qué Janet Barboza descartó sumar a otra conductora en 'América Hoy'?

Durante una conversación con Edson Dávila, la conductora de 'América hoy' explicó que se siente cómoda como única presentadora del programa de espectáculos y afirmó que no se sentiría del todo a gusto si se sumara una tercera persona a la mesa.

“Ella está feliz, pero yo no. ¿Qué te puedo decir? Porque siento que vengo repitiendo todos los años lo mismo y siento que no es necesario más personas”, afirmó, en referencia a la posible inclusión de Rebeca Escribens.

PUEDES VER: Salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ genera reacciones entre fans de América TV: “Nos vamos a Panamericana"

lr.pe

Según explicó Janet Barboza, su negativa a incorporar a una tercera persona en la conducción no obedece a motivos económicos ni a celos profesionales, sino a la dinámica propia del programa, donde el manejo del tiempo es determinante: “No se trata de eso, se trata de que en el programa no hay tiempo para hablar”, respondió ante la atenta pregunta de Edson Dávila. A su juicio, sumar a otra figura de espectáculo limitaría considerablemente las intervenciones de los conductores.

Finalmente, remarcó que, por el momento, en el programa de espectáculos no es necesaria la presencia de otra persona, por lo que considera que la actual dupla con Edson Dávila puede mantener el espacio sin inconvenientes: “Ella me está preguntando si hay una tercera persona y yo digo que no es necesario. Creo que tú y yo somos más que suficientes”, sostuvo.

Notas relacionadas
Janet Barboza elogia el presente de Pamela López tras su separación con Christian Cueva: “Facturando, regia y estupenda”

Janet Barboza elogia el presente de Pamela López tras su separación con Christian Cueva: “Facturando, regia y estupenda”

LEER MÁS
Ethel Pozo se quiebra al anunciar su salida de 'América hoy' tras más de ocho años en la conducción: "Esta casa me ha dado tanto"

Ethel Pozo se quiebra al anunciar su salida de 'América hoy' tras más de ocho años en la conducción: "Esta casa me ha dado tanto"

LEER MÁS
Ethel Pozo se va del país tras ausentarse de ‘América hoy’: "(Como siempre) detrás de mis sueños"

Ethel Pozo se va del país tras ausentarse de ‘América hoy’: "(Como siempre) detrás de mis sueños"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

LEER MÁS
Ana Siucho se reencuentra con Edison Flores en la Noche Crema 2026 y comparte emotivas fotos del evento

Ana Siucho se reencuentra con Edison Flores en la Noche Crema 2026 y comparte emotivas fotos del evento

LEER MÁS
Tula Rodríguez muestra cómo luce en la actualidad el mall 'KM 40' de Jefferson Farfán: "A César lo del César"

Tula Rodríguez muestra cómo luce en la actualidad el mall 'KM 40' de Jefferson Farfán: "A César lo del César"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Encuestas Presidenciales 2026: López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 46 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

Espectáculos

Daniela Darcourt cuenta cómo estuvo Luis Advíncula tras agresión de hinchas de Alianza Lima: "Ha estado bastante tocado"

Laura Huarcayo admite que no se cierra al amor y niega temor a quedarse sola: “Estoy disfrutando de mí”

¡Se defiende! Trabajador de hotel asegura que retiró a padre de Tony Succar por tener problemas de ira: "Fue maleducado"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Encuestas Presidenciales 2026: López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

Empresa relacionada a Zhihua Yang ganó contrato con despacho presidencial: proveedor visitó 3 veces Palacio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025