Janet Barboza explicó las razones por la cual no tiene pensado sumar a otra integrante en la conducción del programa 'América Hoy'. | Foto: composición LR/FB - Rebeca Escribens

Janet Barboza se pronunció públicamente sobre la posibilidad de incorporar a una nueva conductora en 'América Hoy'. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron una ola de comentarios, luego de que la popular ‘Rulitos’ asegurara que, por ahora, no considera necesaria la inclusión de otra integrante para compartir la conducción, ya que el equipo actual se encuentra completo.

En las últimas semanas, el nombre de Rebeca Escribens fue vinculado como una posible compañera de Janet Barboza en la conducción; sin embargo, las recientes declaraciones de la actual conductora de televisión disiparon cualquier posibilidad de que se sume una integrante más al equipo de 'América hoy'.

¿Por qué Janet Barboza descartó sumar a otra conductora en 'América Hoy'?

Durante una conversación con Edson Dávila, la conductora de 'América hoy' explicó que se siente cómoda como única presentadora del programa de espectáculos y afirmó que no se sentiría del todo a gusto si se sumara una tercera persona a la mesa.

“Ella está feliz, pero yo no. ¿Qué te puedo decir? Porque siento que vengo repitiendo todos los años lo mismo y siento que no es necesario más personas”, afirmó, en referencia a la posible inclusión de Rebeca Escribens.

Según explicó Janet Barboza, su negativa a incorporar a una tercera persona en la conducción no obedece a motivos económicos ni a celos profesionales, sino a la dinámica propia del programa, donde el manejo del tiempo es determinante: “No se trata de eso, se trata de que en el programa no hay tiempo para hablar”, respondió ante la atenta pregunta de Edson Dávila. A su juicio, sumar a otra figura de espectáculo limitaría considerablemente las intervenciones de los conductores.

Finalmente, remarcó que, por el momento, en el programa de espectáculos no es necesaria la presencia de otra persona, por lo que considera que la actual dupla con Edson Dávila puede mantener el espacio sin inconvenientes: “Ella me está preguntando si hay una tercera persona y yo digo que no es necesario. Creo que tú y yo somos más que suficientes”, sostuvo.