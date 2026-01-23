HOYSuscripcion LR Focus

Jefferson Farfán expresa todo su amor hacia Xiomy Kanashiro por su cumpleaños: “Mi china hermosa”

El exfutbolista Jefferson Farfán dedicó un emotivo mensaje a Xiomy Kanashiro, quien respondió con cariño, y ambos compartieron imágenes de cómo celebraron esta fecha especial.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebran su amor en las redes sociales, especialmente con motivo del cumpleaños de la influencer, quien cumple 28 años. Fotos: Instagram.
Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebran su amor en las redes sociales, especialmente con motivo del cumpleaños de la influencer, quien cumple 28 años. Fotos: Instagram.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro se han convertido en una de las parejas más demostrativas de la farándula peruana. El futbolista y la influencer no dudan en compartir su amor de manera pública, sobre todo en momentos especiales. Semanas después de festejar el cumpleaños de la ‘Foquita’, el exfutbolista no dudó en expresar todos sus sentimientos hacia su actual pareja.

A través de su cuenta de Instagram, Jefferson Farfán le dedicó lindas palabras a Xiomy Kanashiro, quien este viernes 23 de enero cumple 28 años. Además del mensaje amoroso, el ahora empresario compartió dos imágenes de ellos, en las que lucen más enamorados que nunca. Como era de esperar, la influencer no dudó en responderle con el mismo amor.

Jefferson Farfán sorprendió a Xiomy por su cumpleaños. Foto: Instagram.

Jefferson Farfán sorprendió a Xiomy por su cumpleaños. Foto: Instagram.

Jefferson Farfán sorprende a Xiomy Kanashiro por su cumpleaños

Jefferson Farfán, quien apareció en el concierto de Bad Bunny junto a Xiomy y su hija mayor, no quiso que el cumpleaños de su novia pase desapercibido, por lo que compartió un mensaje amoroso en sus redes sociales por esta fecha especial. “Feliz cumpleaños, mi china hermosa. Que hoy y la vida te sonría tanto como tú iluminas la mía. Te amo”, escribió.

Los usuarios no tardaron en sumarse a la ola de saludos hacia Kanashiro por sus 28 años. Incluso, la misma figura de ‘La casa de la comedia’ reaccionó a la publicación del exfutbolista. “Mi amor, gracias, es inexplicable este amor tan bonito que te tengo, siempre te haré feliz, te amo”, respondió.

Xiomy Kanashiro a Farfán: "Te amo, mi Morchi". Foto: Instagram.

Xiomy Kanashiro a Farfán: "Te amo, mi Morchi". Foto: Instagram.

Además, en su propio Instagram, Xiomy Kanashiro compartió fotos de ella junto a Farfán, quienes habrían disfrutado de un día de piscina. “Un cumpleaños más juntos. Te amo, mi Morchi”, dijo la modelo.

Por otro alado, Christian Kanashiro, el papá de Xiomy, comentó la publicación de Farfán. Además de desearlo lo mejor a su hija, el señor aprovechó para dejarle un claro pedido al exfutbolista. “Feliz cumpleaños, mi amor… cuidamela mucho”, sostuvo el progenitor de la modelo.

