Xiomy Kanashiro estuvo nuevamente como ‘colaboradora’ en la conducción de ‘América hoy’. Durante uno de los segmentos del programa, el vidente Frank Mendizabal realizó sus predicciones sobre la novia de Jefferson Farfán y aseguró que, al leer el tarot, le aparecieron tres cartas que le representaban un posible embarazo, pese a que el exfutbolista se sometió a una vasectomía para no tener más hijos.

Frente a esto, la ‘chinita’ se mostró sorprendida. Incluso, el vidente se animó a señalar el mes en el que podría ocurrir: “Xiomy, ten cuidado quizás en el mes de marzo de este año porque por ahí algo se podría presentar”, explicó Mendizabal.

TE RECOMENDAMOS ¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Xiomy explica que sí podría tener un hijo con Farfán pese a su vasectomía: “Tenemos que conversar”

Tras escuchar la predicción de que Xiomy Kanashiro podría quedar embarazada en marzo de este año, Janet Barboza reaccionó y le preguntó en vivo si desea convertirse en madre junto a Jefferson Farfán. "(¿No te gustaría tener un hijito de Jefferson, Xiomy?), consultó la conductora.

La bailarina de cumbia admitió que sí, aunque evitó dar detalles del asunto. “Sí, sí, pero eso queda para mí, pues, Janet, tampoco quieran saber tanto. Ay, me quieren sacar tanta información, tampoco tampoco, pues Janet", sostuvo Kanashiro. No obstante, aclaró que sí puede tener un hijo con el exfutbolista, pese a su vasectomía.

"En mi caso, mi embarazo tiene que ser planeado porque Jefferson tiene la vasectomía, es distinto (pero él dijo que había guardado) Sí, ahí está la miel, pero todavía tenemos que conversar", concluyó la popular ‘chinita’.

Vidente afirma que Farfán llegó a la vida de Xiomy “para sanarla”

El vidente Frank Mendizabal también afirmó, basándose en sus cartas del tarot, que, por el momento, no ve boda entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán. Pero añadió que los dos están muy enamorados e incluso el exfutbolista llegó a la vida de la bailarina para sanarla.

"Matrimonio, por ahora no los veo, como están, les va bien. Yo creo que deberían seguir experimentando en general como pareja para que puedan conocerse más a fondo, porque la convivencia les puede ayudar a ver cómo va la situación. En realidad, por ambos, habría que esperar", finalizó.