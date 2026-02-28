HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Exsocia de Francesca Montenegro aclara que la marca está inscrita únicamente a su nombre: "No es dueña"

Se creía que Francesca Montenegro y Ángela Kubota eran dueñas de la marca de ropa 'The body brand'; sin embargo, tras el caso Marzano, la influencer y novia de Adrián Villar fue separada del emprendimiento.

Francesca Montenegro fue separada de la marca Foto: Composición LR
Francesca Montenegro fue separada de la marca Foto: Composición LR | Instagram

Francesca Montenegro, expareja de Adrián Villar -el joven investigado por el atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano - no mantiene ningún vínculo legal con el emprendimiento 'The body Brand'. Por su parte, Ángela Kubota, exsocia de la influencer, envió un extenso mensaje al creador de contenido Ric la Torre en el que prueba que la titularidad de la marca de moda le pertenece exclusivamente a ella. 

Asimismo, Kubota afirmó que desconocía por completo los hechos relacionados con Adrián Villar y expresó su solidaridad con la familia de Lizeth Marzano. Sin embargo, en redes sociales algunos usuarios aseguraron que se trataría de una estrategia de marketing para evitar una posible crisis reputacional. 

PUEDES VER: Revelan imágenes de Adrián Villar junto a la influencer Francesca Montenegro en restaurante antes del atropello a Lizeth Marzano

lr.pe

Exsocia de Francesca Montenegro envió mensaje a Ric la Torre

Ric La Torre compartió el mensaje que le envió Ángela Kubota, en el que aclaró que Francesca Montenegro no ejerce ninguna función ni representación en 'The body brand' y que "la marca se encuentra legal y registralmente únicamente a mi nombre". Además, precisó que la influencer "no es dueña" del emprendimiento.

Sin embargo, en redes sociales varios usuarios manifestaron su escepticismo frente a las declaraciones de la exsocia y dejaron comentarios como: "Pura estrategia para que pueda vender y no la ataque", "Solo lo dice para que no les afecte en su negocio", "Ahora quieren voltear las cosas", "Para que después lo agreguen" y "Recién todos lo abandonan". 

PUEDES VER: Influencer Francesca Montenegro es retirada de su emprendimiento de ropa tras decisión de su socia: 'Por respeto a Lizeth Marzano'

lr.pe

Influencer Francesca Montenegro es retirada de su emprendimiento

Su exsocia, Ángela Kubota, decidió apartarla del emprendimiento de ropa que lideraban juntas, 'The body brand', señalando que la medida se adoptó por respeto a la memoria de la laureada deportista Lizeth Marzano. "Ante los recientes acontecimientos y por respeto a Lizeth (Marzano) y a su familia, se ha decidido que Francesca Montenegro deje de formar parte de la organización", se lee en el comunicado publicado en las redes sociales de la marca.

"Esta decisión se adopta en un contexto sensible y que responde a un criterio de prudencia y consideración. Reiteramos nuestro compromiso de actuar con respeto y responsabilidad frente a nuestra comunidad", concluye el pronunciamiento. 

