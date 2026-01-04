Xiomy Kanashiro publica foto que demuestra su buena relación con la mamá de Jefferson Farfán

La bailarina Xiomy Kanashiro volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir una imagen que evidencia la relación cercana que mantiene con Charo Guadalupe, madre del exfutbolista Jefferson Farfán. La publicación no pasó desapercibida y rápidamente generó comentarios entre los seguidores.

Durante mucho tiempo, Kanashiro aseguró que existía una buena convivencia con la madre de Farfán, versión que fue puesta en duda por algunos usuarios. Sin embargo, la reciente fotografía difundida por la artista terminó por reforzar esa versión y dejó en claro el vínculo cordial que existe entre ambas.

TE RECOMENDAMOS RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

Xiomy Kanashiro comparte foto sonriente con madre de Jefferson Farfán

Durante el último fin de semana, Xiomy Kanashiro fue vista celebrando la llegada del Año Nuevo 2026 junto a Jefferson Farfán y su entorno familiar en Chincha, hecho que quedó registrado en redes sociales. Las imágenes fueron publicadas inicialmente por Cuto Guadalupe, tío del exfutbolista, en su cuenta de Instagram.

“Feliz Año 2026”, escribió Cuto al compartir las postales, las mismas que luego fueron replicadas por Kanashiro en sus historias. En las fotografías, la bailarina aparece sonriente y en actitud cercana con doña Charo Guadalupe, madre de Farfán, lo que llamó la atención de los seguidores.

En una de las imágenes, doña Charo luce un look renovado y posa junto a Xiomy y otro integrante de la familia, reflejando el ambiente familiar con el que recibieron el nuevo año.

Xiomy Kanashiro niega estar embarazada de Jefferson Farfán

Luego de las celebraciones por Navidad, Xiomy Kanashiro decidió pronunciarse en redes sociales para aclarar los rumores de un supuesto embarazo que comenzaron a circular entre los seguidores. Varios usuarios comentaron sus publicaciones señalando que la bailarina lucía una aparente “pancita”, lo que desató especulaciones.

La situación se intensificó cuando una usuaria dejó reiterados emojis de mujer embarazada en una de sus fotos, comentario que no pasó desapercibido para la también influencer. Ante ello, Xiomy respondió de forma directa: “No bebé, no estoy embarazada”, despejando cualquier duda.