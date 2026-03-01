Wolfgang Grozo: “La derecha y la izquierda, por igual, nos han llevado al caos en el país”

Wolfgang Grozo, candidato presidencial del partido Integridad Democrática, fue entrevistado en el programa de La República ‘Epicentro electoral’ y partió comentando que no busca encasillarse dentro de ninguna línea, sino que espera “conseguir el voto de todos los peruanos”, pese a que es considerado de centro. “La derecha y la izquierda, por igual, nos han llevado al caos en el país”, dijo de manera rotunda.

“Es un hecho, hemos tenido representantes de derecha e izquierda que han sido parte de lo mismo, parte de esta componenda y esta lacra que lo único que han generado en el país es la confrontación, la división, y no la unión que debe prevalecer”, añadió el militar en retiro.

Asimismo, habló de una “lacra política” que se ha apoderado del país e hizo referencia tanto a la censura de José Jerí como la asunción de José María Balcázar en la Presidencia, a quien criticó por la reciente formación del gabinete ministerial y toda la polémica generada por el cambio de premier a último momento luego de que Hernando de Soto no haya asumido el cargo.

Sobre las muertes en protestas

En relación con las muertes ocurridas durante las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte, el líder de Integridad Democrática manifestó que hubo responsabilidad “individual” y directa de su parte. “La primera que ha debido salir al frente como corresponde es, en este caso, la mandataria. Y qué fácil fue romper la pita por el lado más angosto; entonces, se tienen que individualizar las responsabilidades, porque no se puede generalizar y decir las fuerzas armadas o la policía, ¿no?”, dijo el mayor general en retiro de la Fuerza Aérea del Perú.

Postura ideológica y perfil como “militar atípico”

Por otro lado, Grozo se calificó como un “conservador”, pero no extremista, sino moderado, y a la vez señaló que podría ser considerado como un “militar atípico” ya que no es parte de ninguna tendencia “estricta”, por lo que pidió no generalizar ni estigmatizar a los miembros de las fuerzas armadas y policiales del país.

Crecimiento en encuestas y polémica por el aborto

El candidato presidencial, además, atribuyó su crecimiento dentro de las encuestas electorales a su popularidad en redes sociales como TikTok y agradeció a todos los jóvenes que vienen ayudándolo a ser más visible. “Mi candidatura pone nerviosas a todas las lacras de derecha e izquierda… porque una vez que yo alzase la cabeza, iba a haber un ataque sostenido, y como he estado en este pelotón de pitufitos, pero apenas alcé la cabeza han sacado una serie de barbaridades”, indicó y enfatizó que le vienen atribuyendo una serie de inventos y “falsedades” en las redes.

Finalmente, en cuanto al tema de la penalización y cárcel para las mujeres que se sometan a abortos, Grozo negó haber dicho esto y argumentó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, ya que, en primer lugar, él no tendría las facultades para hacerlo. No obstante, sostuvo que se muestra en contra del aborto terapéutico en mujeres adultas, pero sí estaría a favor en el caso de menores de edad.