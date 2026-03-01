HOYSuscripcion LR Focus

Salsera Masiel Málaga anuncia la ruptura de su relación con futbolista Hernán ‘churrito’ Hinostroza y expone la razón: “Me engañaba”

“Era recontra feo, misio, pero lo veía guapísimo”, expresó la salsera Masiel Málaga, quien puso fin a su relación con el futbolista Hernán Hinostroza tras casi dos meses de noviazgo. 

Masiel Málaga y Hernán Hinostroza anunciaron su relación el 30 de diciembre de 2025. Foto: Composición LR/Instagram.
Masiel Málaga y Hernán Hinostroza anunciaron su relación el 30 de diciembre de 2025. Foto: Composición LR/Instagram.

Masiel Málaga anunció la ruptura de su relación con el futbolista Hernán Hinostroza, más conocido como ‘Churrito’, tras casi dos meses de noviazgo. “Sí, estoy soltera”, expresó la salsera durante uno de sus últimos conciertos, confirmando así los rumores que se difundieron en el podcast ‘Q’ Bochinche’, luego de que ambos eliminaran las fotos que tenían juntos en redes sociales.

“Estaba enamorada de un pezuñento. Ustedes saben que cuando uno se enamora, se enamora de lo peor, era un payaso, encima era recontra feo, misio... pero lo veía guapísimo”, señaló con ironía la popular ‘salsera achori’ de 32 años.

Masiel Málaga revela por qué decidió terminar con Hernán Hinostroza

Masiel Málaga no compartió ni publicó ningún comunicado en redes sociales para anunciar el fin de su relación, como suele ocurrir entre personajes del espectáculo peruano. Por el contrario, decidió hacerlo durante su más reciente concierto y ante su público.  Allí reveló que ya no mantiene un romance con el futbolista y aseguró que el detonante de la ruptura fue una infidelidad.

“Él hacía conmigo lo que se le daba la gana, me mentía, me engañaba. Ahora que estoy soltera, estoy triste y con el corazón roto… se nota (ríe)”, compartió la salsera en su show desarrollado el pasado viernes.

Masiel Málaga y Hernán Hinostroza tenían planes de boda

Al cumplir un mes de novios, el 30 de enero de este año, Masiel Málaga y Hernán Hinostroza anunciaron su compromiso y el futbolista le entregó dos anillos a su prometida. Los planes de matrimonio que tenían en tan poco tiempo de relación, sorprendieron a muchos y fue tema de conversación en los programas de espectáculos.

Sin embargo, la salsera defendió su posición asegurando que fue un tema que conversó varias veces con el futbolista, ya que ambos tenían el mismo propósito: formar una familia y tener hijos.

