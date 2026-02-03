Xiomy Kanashiro se suma a la conducción de 'América hoy' tras dejar Panamericana TV: "Mi nueva casa"

Xiomy Kanashiro regresó con fuerza a la televisión peruana al incorporarse como nueva conductora de ‘América hoy’. La influencer y cantante dejó atrás su etapa en Panamericana TV, en la que estuvo al frente de 'Zona Musical', para asumir este nuevo reto. Emocionada por esta oportunidad, la también pareja de Jefferson Farfán expresó su alegría durante su ingreso al set del programa.

“Muchísimas gracias a toda la producción, al público televidente que nos está viendo. Primera vez que piso ‘América Hoy’, mi nueva casa; agradecer a cada uno de ustedes. Feliz y emocionada, y aquí me quedo”, declaró la popular 'Chinita', dejando en claro su entusiasmo por formar parte del espacio de espectáculos tras la salida de Ethel Pozo y Valeria Piazza.

Xiomy Kanashiro se une a 'América hoy' junto con Janet Barboza, Edsón Dávila y Rafael Cardozo

La llegada de Xiomy Kanashiro fue celebrada en vivo por sus nuevos compañeros de conducción, Janet Barboza, Edsón Dávila y Rafael Cardozo, quienes le dieron una cálida bienvenida en su debut, luego de rumores sobre quién sería la nueva conductora del programa de América TV.

El pasado 23 de enero, la popular ‘Chinita’ celebró sus 28 años en Punta Cana junto con la 'Foquita'. “Los dos lo habíamos pensado… me merezco un viaje”, contó sobre esa escapada especial. Además, recientemente el exfutbolista llamó la atención al ayudarla a vender prendas de su marca a través de TikTok, gesto que fue recordado entre risas por sus compañeros en el programa.

Xiomy revela cómo fue su viaje con Farfán por su cumpleaños

“El viajecito ha sido muy lindo, todo superbién. La pasamos muy bien con toda la familia (el exfutbolista y sus hijos). Este ha sido un cumpleaños distinto porque siempre la pasaba trabajando, pero ahora todo ha sido diferente”, manifestó la también empresaria.

Además, en sus redes sociales, la exintegrante de 'Alma Bella' de Nílver Huárac, compartió unas fotos de su viaje en República Dominicana. "Un cumpleaños más juntos. Te amo, Morchi", escribió la cantante en su publicación, en la que se le ve muy cariñosa con Jefferson Farfán.