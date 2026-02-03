HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO ARDE TROYA con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO ARDE TROYA con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO ARDE TROYA con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO ARDE TROYA con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Vínculos oscuros: Jon Tay, el "tío Johnny" y la caída de José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Xiomy Kanashiro se suma a la conducción de 'América hoy' tras dejar Panamericana TV: "Mi nueva casa"

La pareja de Jefferson Farfán fue presentada como nueva conductora del magazine y recibió la bienvenida de Janet Barboza, Edsón Dávila y Rafael Cardozo.

Xiomy Kanashiro fue bienvenida tras su ingreso a 'América hoy'. Foto: composición LR/América TV
Xiomy Kanashiro fue bienvenida tras su ingreso a 'América hoy'. Foto: composición LR/América TV

Xiomy Kanashiro regresó con fuerza a la televisión peruana al incorporarse como nueva conductora de ‘América hoy’. La influencer y cantante dejó atrás su etapa en Panamericana TV, en la que estuvo al frente de 'Zona Musical', para asumir este nuevo reto. Emocionada por esta oportunidad, la también pareja de Jefferson Farfán expresó su alegría durante su ingreso al set del programa.

“Muchísimas gracias a toda la producción, al público televidente que nos está viendo. Primera vez que piso ‘América Hoy’, mi nueva casa; agradecer a cada uno de ustedes. Feliz y emocionada, y aquí me quedo”, declaró la popular 'Chinita', dejando en claro su entusiasmo por formar parte del espacio de espectáculos tras la salida de Ethel Pozo y Valeria Piazza.

TE RECOMENDAMOS

CONSTELACIONES FAMILIARES: LOS PATRONES QUE SE REPITEN EN TU VIDA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro sufre dura pérdida de su mascota y entristece las redes sociales: 'No tienes idea del dolor que me dejas'

lr.pe

Xiomy Kanashiro se une a 'América hoy' junto con Janet Barboza, Edsón Dávila y Rafael Cardozo

La llegada de Xiomy Kanashiro fue celebrada en vivo por sus nuevos compañeros de conducción, Janet Barboza, Edsón Dávila y Rafael Cardozo, quienes le dieron una cálida bienvenida en su debut, luego de rumores sobre quién sería la nueva conductora del programa de América TV.

El pasado 23 de enero, la popular ‘Chinita’ celebró sus 28 años en Punta Cana junto con la 'Foquita'. “Los dos lo habíamos pensado… me merezco un viaje”, contó sobre esa escapada especial. Además, recientemente el exfutbolista llamó la atención al ayudarla a vender prendas de su marca a través de TikTok, gesto que fue recordado entre risas por sus compañeros en el programa.

PUEDES VER: Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: 'Todo se va a la casa, las bebés y los paseos'

lr.pe

Xiomy revela cómo fue su viaje con Farfán por su cumpleaños

“El viajecito ha sido muy lindo, todo superbién. La pasamos muy bien con toda la familia (el exfutbolista y sus hijos). Este ha sido un cumpleaños distinto porque siempre la pasaba trabajando, pero ahora todo ha sido diferente”, manifestó la también empresaria.

Además, en sus redes sociales, la exintegrante de 'Alma Bella' de Nílver Huárac, compartió unas fotos de su viaje en República Dominicana. "Un cumpleaños más juntos. Te amo, Morchi", escribió la cantante en su publicación, en la que se le ve muy cariñosa con Jefferson Farfán.

Notas relacionadas
Xiomy Kanashiro sufre dura pérdida de su mascota y entristece las redes sociales: "No tienes idea del dolor que me dejas"

Xiomy Kanashiro sufre dura pérdida de su mascota y entristece las redes sociales: "No tienes idea del dolor que me dejas"

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro aclara rumores y revela cómo es su relación con la madre de Jefferson Farfán: “Ella sabe que la quiero”

Xiomy Kanashiro aclara rumores y revela cómo es su relación con la madre de Jefferson Farfán: “Ella sabe que la quiero”

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro reacciona a video viral en el que Jefferson Farfán la apoya vendiendo ropa: "Como lo amo"

Xiomy Kanashiro reacciona a video viral en el que Jefferson Farfán la apoya vendiendo ropa: "Como lo amo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

LEER MÁS
Melcochita niega que Monserrat Seminario lo haya agredido físicamente y desmiente a sus hijas: "Hubo un malentendido"

Melcochita niega que Monserrat Seminario lo haya agredido físicamente y desmiente a sus hijas: "Hubo un malentendido"

LEER MÁS
Alfredo Benavides se pronuncia tras parodia que Erick Elera hizo del 'Niño Alfredito' en 'Mande quien mande': "Si me hubiera llamado..."

Alfredo Benavides se pronuncia tras parodia que Erick Elera hizo del 'Niño Alfredito' en 'Mande quien mande': "Si me hubiera llamado..."

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Dónde ver Barcelona vs Albacete EN VIVO por los cuartos de final de la Copa del Rey 2026?

Hombres G en Lima 2026: fecha confirmada del concierto y cómo comprar entradas

Buenas noticias para pensionistas: ONP pagará aumento de S/30 en febrero y beneficiará a mayores de 65 años

Espectáculos

Molly Gereda anuncia su salida de Puro Sentimiento tras supuestos 'coqueteos' con Christian Domínguez: "Fue muy difícil"

Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

Pamela López responde a Marisol tras comentarios sobre la pensión de sus hijos: “Que nadie se atreva a mencionarlos”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Acción Popular no define postura sobre censura o vacancia contra Jerí, afirma Elvis Vergara

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Pedro Castillo: Poder Judicial rechaza incluirlo en demanda de amparo de Dina Boluarte para anular su vacancia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025