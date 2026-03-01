En las últimas semanas, varios distritos de Lima han soportado una ola de calor extrema registrando hasta 34,5 °C, la temperatura más alta registrada en casi tres décadas, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Aunque marzo marca el fin del verano y el inicio del otoño, la sensación térmica no parece disminuir en distintos puntos de la capital peruana. Así lo demóstro una vecina de Villa María del Triunfo.

La ciudadana demostró que el intenso bochorno puede llegar a cocinar un huevo en pocos segundos a la intemperie. El video ha generado curiosidad y asombro entre los usuarios, y se ha viralizado rápidamente en redes sociales.

Fuerte ola de calor en Lima llega al punto de cocinar un huevo en plena calle

Un equipo periodístico llegó hasta la zona de Ampliación La Vegas, en Villa María del Triunfo, para mostrar cómo afrontan los vecinos este calor extremo. En el lugar se registró una temperatura de 39 °C y una sensación de bochorno de hasta 41°C, según el termómetro que aparece en las imágenes. Sin embargo, lo que más sorprendió al periodista fue ver que una de las encargadas de la olla común había colocado su sartén en plena calle para comenzar a freír huevo.

"Yo pensé que estaba secando (la sartén) pero ¿me dice que va a freír el huevo afuera?", preguntó el reportero. "Yo lo frío a fuera porque el gas consume bastante. Lo hago afuera (aprovechando el calor) y así es una manera en la que ahorramos", contestó la vecina.

Este método de cocinar el huevo aprovechando las altas temperaturas y aplicando un poco de aceite, le permite gastar menos gas en la preparación de los alimentos.

"Como acá demora en entrar el señor que trae el gas voy a freír mi huevo con el calor del sol. Va ver usted cómo se hace (cocina) de esta manera nosotros también nos ayudamos. Con el calor se ha calentado la sartén", sentenció.

Reacción de usuarios

El video se volvió viral en redes sociales y cientos de internautas no dejaron de compartir sus comentarios sobre la inusual escena. "Es que faltan los árboles que ayudan a reducir el calor, "En Piura preparan su comida completa con el fuerte sol", "Acá en Iquitos llegamos hasta los 45°C", "Soy de la selva y me soprende que el calor de Lima se siente más fuerte", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.