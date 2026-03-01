HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tendencias

Vecina de VMT sorprende al aprovechar el calor extremo y freír un huevo en plena calle: "Ahorramos gas"

Una trabajadora de la olla común en Villa María del Triunfo demostró cómo su método de cocinar usando el intenso sol del verano le permite ahorrar gas, aprovechando las altas temperaturas. La curiosa escena ha sorprendido a numerosos usuarios en redes sociales.

La vecina de la olla común mostró como logró freír un huevo solo usando el calor del sol.
La vecina de la olla común mostró como logró freír un huevo solo usando el calor del sol. | Foto: composición LR

En las últimas semanas, varios distritos de Lima han soportado una ola de calor extrema registrando hasta 34,5 °C, la temperatura más alta registrada en casi tres décadas, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Aunque marzo marca el fin del verano y el inicio del otoño, la sensación térmica no parece disminuir en distintos puntos de la capital peruana. Así lo demóstro una vecina de Villa María del Triunfo.

La ciudadana demostró que el intenso bochorno puede llegar a cocinar un huevo en pocos segundos a la intemperie. El video ha generado curiosidad y asombro entre los usuarios, y se ha viralizado rápidamente en redes sociales.

PUEDES VER: Ola de calor golpea Lima: temperaturas superan los 32ºC y Senamhi mantiene alerta roja

lr.pe

Fuerte ola de calor en Lima llega al punto de cocinar un huevo en plena calle

Un equipo periodístico llegó hasta la zona de Ampliación La Vegas, en Villa María del Triunfo, para mostrar cómo afrontan los vecinos este calor extremo. En el lugar se registró una temperatura de 39 °C y una sensación de bochorno de hasta 41°C, según el termómetro que aparece en las imágenes. Sin embargo, lo que más sorprendió al periodista fue ver que una de las encargadas de la olla común había colocado su sartén en plena calle para comenzar a freír huevo.

"Yo pensé que estaba secando (la sartén) pero ¿me dice que va a freír el huevo afuera?", preguntó el reportero. "Yo lo frío a fuera porque el gas consume bastante. Lo hago afuera (aprovechando el calor) y así es una manera en la que ahorramos", contestó la vecina.

PUEDES VER: ¿Continuarán las lluvias en marzo? Esto dice el Senamhi a propósito del Niño Costero

lr.pe

Este método de cocinar el huevo aprovechando las altas temperaturas y aplicando un poco de aceite, le permite gastar menos gas en la preparación de los alimentos.

"Como acá demora en entrar el señor que trae el gas voy a freír mi huevo con el calor del sol. Va ver usted cómo se hace (cocina) de esta manera nosotros también nos ayudamos. Con el calor se ha calentado la sartén", sentenció.

Reacción de usuarios

El video se volvió viral en redes sociales y cientos de internautas no dejaron de compartir sus comentarios sobre la inusual escena. "Es que faltan los árboles que ayudan a reducir el calor, "En Piura preparan su comida completa con el fuerte sol", "Acá en Iquitos llegamos hasta los 45°C", "Soy de la selva y me soprende que el calor de Lima se siente más fuerte", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

Notas relacionadas
Ola de calor golpea Lima: temperaturas superan los 32ºC y Senamhi mantiene alerta roja

Ola de calor golpea Lima: temperaturas superan los 32ºC y Senamhi mantiene alerta roja

LEER MÁS
Costa peruana en alerta roja por calor extremo: temperaturas llegarían a 40° en Lima y regiones por 3 días consecutivos

Costa peruana en alerta roja por calor extremo: temperaturas llegarían a 40° en Lima y regiones por 3 días consecutivos

LEER MÁS
Alerta por radiación ultravioleta en el Perú: sobreexposición solar puede dañar la córnea y aumentar el riesgo de cataratas

Alerta por radiación ultravioleta en el Perú: sobreexposición solar puede dañar la córnea y aumentar el riesgo de cataratas

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Profesor mexicano resuelve examen de admisión de la UNI de hace 30 años y queda en shock: “La parte matemática es aterradora”

Profesor mexicano resuelve examen de admisión de la UNI de hace 30 años y queda en shock: “La parte matemática es aterradora”

LEER MÁS
Animadora bromea en fiesta sobre qué padre de familia es infiel y niño responde: “Mi papá”

Animadora bromea en fiesta sobre qué padre de familia es infiel y niño responde: “Mi papá”

LEER MÁS
Animadora bromea en fiesta sobre qué padre de familia es infiel y niño responde: “Mi papá”

Animadora bromea en fiesta sobre qué padre de familia es infiel y niño responde: “Mi papá”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar tras objeciones de Cesar Nakazaki sobre informe pericial

“A ver si te pasa uno de sus peces gordos": los chats de Adrián Villar y Francesca Montenegro tras atropello a Lizeth Marzano

Tendencias

Profesor mexicano resuelve examen de admisión de la UNI de hace 30 años y queda en shock: “La parte matemática es aterradora”

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven de Pucallpa dejó dos carreras para postular a la UNI y estudiar Ingeniería Aeroespacial: “Mi papá no sabe”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: conoce los resultados de la votación y quiénes van a segunda vuelta

José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos

Wolfgang Grozo: “La derecha y la izquierda, por igual, nos han llevado al caos en el país”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025