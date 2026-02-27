Alvina Ruiz se pronunció por primera vez sobre su amiga Marisel Linares, a quien reemplazó en la conducción del noticiero de Willax luego de que fuera separada definitivamente a raíz del caso Lizeth Marzano. Cabe recordar que el hijastro de Linares, Adrián Villar, atropelló con el auto de la periodista a la joven deportista, quien posteriormente falleció.

En un clip que fue viralizado en redes sociales, se observa a Alvina Ruiz admitir su culpa por haber callado en un inicio sobre el tema: “Pedir disculpas por no haberme pronunciado antes”, expresó la experimentada comunicadora.

Alvina Ruiz no habló con Marisel Linares, pero exige que Adrián Villar asuma las consecuencias

Alvina Ruiz y Marisel Linares compartieron, hace un año, la conducción del noticiero central de Willax. A partir de allí forjaron una amistad que quedó reflejada en sus cuentas de TikTok, donde grabaron diversos trends. Ahora, tras el caso Lizeth Marzano, la comunicadora se refirió públicamente a su amiga y aseguró que no ha podido hablar con ella, además de sentir pena por su situación.

“Con Marisel no he podido conversar luego de que ocurrieron los hechos. Me apena muchísimo su situación. Solo confío en que haya claridad y respeto por la memoria de Lizeth Marzano, quien perdió la vida”, señaló Alvina Ruiz.

Además, pidió que todo el peso de la ley recaiga en Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares, por haber causado el fallecimiento de Lizeth Marzano. “Adrián Villar, el que iba al volante, tiene que asumir las consecuencias de sus actos. No me corresponde a mí juzgar. Si no pedir que la justicia se imponga con celeridad y que se esclarezcan los hechos con la mayor transparencia”, declaró.

Alvina Ruiz se conmueve al hablar de Lizeth Marzano

En otra parte de su mensaje, Alvina Ruiz, de 45 años, envió sus condolencias a la familia de Lizeth Marzano, quien fue atropellada por Adrián Villar la noche del martes 18 de noviembre, mientras ella trotaba en San Isidro.

“La muerte de Lizeth Marzano es una tragedia irreparable y nada debe estar por encima de ese hecho. Tengo una hija y no puedo siquiera imaginar el dolor que debe sentir su familia, con la que me solidarizo como mamá, como periodista”, dijo con voz seria la periodista, quien agregó.

“La indignación es entendible, los cuestionamientos porque un atropello y abandono deben generar que todos insistamos en las respuestas y en la justicia”.