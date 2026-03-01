Hijo mayor de María Pía Copello lanza su propia marca de ropa y sorprende con los precios de una prenda

El hijo de María Pía Copello dio un giro hacia el mundo de los negocios. Samuel Dyer Copello, conocido por su perfil juvenil y vinculado también al team 'Dyer', que compite en carreras automovilísticas, estrenó su propia marca de ropa y compartió el proyecto a través de redes sociales, donde se revelaron detalles del lanzamiento.

María Pía Copello, una de las influencers peruanas más seguidas, hizo público el orgullo por este paso de su primogénito. El emprendimiento se conoce mientras el joven cursa estudios universitarios en el extranjero: este año dejó el país para iniciar esa etapa y, aun así, regresó a Perú por pocos días para grabar el video promocional del debut.

Samuel Dyer Copello se convierte en empresario y lanza su marca de ropa

El anuncio del nuevo negocio llegó con identidad clara: la marca se llama AVOID y ya tiene su propia página web, donde se encuentran las prendas que ofrece. Según lo difundido en Instagram, el equipo presentó su primera colección bajo el nombre The Legacy Collection, que se plantea como un punto de partida para construir una propuesta propia.

Marca de ropa del hijo de María Pía Copello.

En la publicación de lanzamiento, la marca acompañó el estreno con un mensaje que funciona como manifiesto. “Todo legado comienza con una decisión: crear algo que permanezca. Hoy nace THE LEGACY COLLECTION, nuestra primera colección… El legado empieza ahora”, se lee en la descripción del post, donde se remarca una visión enfocada en identidad y no en seguir tendencias.

¿Cuánto cuestan las prendas en la marca del hijo de María Pía Copello?

Los precios de la primera entrega de AVOID se observan en su página web. La colección incluye, por el momento, 7 prendas y se mueve en un rango que apunta a polos básicos y abrigo urbano, con valores marcados en soles.

Precios publicados en la web de la marca:

Polos básicos: S/179

Poleras: entre S/279 y S/299 (precio más alto reportado: S/299)

Precios de prendas.

En su descripción oficial, AVOID sostiene que busca simplificar el acto de vestirse con diseños pensados para la rutina: prendas cómodas desde el primer uso y desarrolladas con énfasis en equilibrio, simplicidad, funcionalidad y autenticidad, evitando el “exceso” y los “artificios innecesarios”.