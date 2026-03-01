La exposición en redes volvió a poner a Samahara Lobatón bajo la lupa. En medio de comentarios sobre su situación laboral y económica, la influencer decidió responder de frente y centrar el debate en lo que considera innegociable: garantizar la estabilidad de sus hijos.

Lejos de esquivar el tema, Samahara Lobatón utilizó una transmisión en vivo para describir su rutina, defender el valor del esfuerzo diario y recalcar que no permitirá que terceros minimicen el trabajo que sostiene su hogar. En paralelo, hace unos días también se pronunció sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con Youna.

Samahara Lobatón se defiende de críticas

Durante un enlace en TikTok, Samahara Lobatón abordó los cuestionamientos que circulan en redes sobre cómo genera ingresos. Con un tono firme, explicó que su día a día está enfocado en trabajar para cubrir las necesidades de sus hijos y que no existe vergüenza en asumir cualquier ocupación si el objetivo es sacar adelante a su familia.

En ese mismo espacio, la influencer subrayó que su rol como madre es el motor que la empuja a seguir, incluso cuando las críticas se multiplican. Además, remarcó un dato personal que, según sus palabras, define el tamaño de su responsabilidad: dijo que no tiene un solo hijo, sino tres.

“Estoy trabajando, me estoy rompiendo el po… por mis hijos y sacando adelante a mis hijos y eso es lo que siempre he hecho, así tenga que vender plátanos en la calle yo lo voy a hacer. Para eso yo trabajo, me rompo el lomo trabajando por mis hijos y no tengo uno, tengo tres”, expresó durante el live, en una frase que rápidamente se replicó entre usuarios.

Samahara Lobatón descarta romance con Youna

Días antes de su transmisión en TikTok, Samahara Lobatón también se refirió a los comentarios sobre una posible reconciliación con Youna. Según explicó, viajó a Estados Unidos como parte de un plan para que Xianna pudiera compartir unos días con su papá. En esa línea, se detuvo en el episodio que alimentó las especulaciones: el supuesto “beso” del que se habló en redes.

“Vine a Estados Unidos porque era un plan que teníamos para que Xianna pueda pasar unos días con su papá. ¿Qué sentí cuando me dio un beso? Vamos a aclarar algo, no fue un beso, sino un reto que se hizo en TikTok, pero me dio nervios”, indicó, descartando que el gesto signifique un regreso sentimental con Youna.