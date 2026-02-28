HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Periodista español asegura que Alejandro Sanz y Stephanie Cayo llevan un mes de relación: "Está muy ilusionado"

Jordi Martín describió esta nueva relación como una etapa "muy feliz" en la vida de Alejandro Sanz. Además, señaló que Stephanie Cayo se establecería en Madrid, lo que generaría un escenario favorable para estar cerca del artista y fortalecer el vínculo sentimental.

Alejandro Sanz vuelve a creer en el amor tras su ruptura con Candela Márquez Foto: Composición LR | Redes sociales

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo iniciaron su historia de amor hace un mes, según reveló el periodista español Jordi Martín durante la emisión del viernes 27 de febrero de 'Amor y fuego'. Según el comunicador, especializado en celebridades, la información proviene de una fuente muy cercana al intérprete de éxitos como 'Amiga mía', 'A la primera persona' y 'Aprendiz'.

En esa misma línea, Martín señaló que la actriz peruana se establecería en la capital española, lo que generaría un escenario más favorable para estar cerca del artista y fortalecer la relación. Asimismo, el paparazzi aseguró que Sanz atraviesa una etapa feliz tras su reciente ruptura con Candela Márquez.

PUEDES VER: Alejandro Sanz y Stephanie Cayo fueron captados de la mano y el cantante sonríe al ser consultado por la actriz peruana

Alejandro Sanz le abre las puertas al amor

Durante la emisión del viernes 27 de febrero de 'Amor y fuego', Jordi Martín detalló: "He hablado con una persona muy cercana a Alejandro Sanz, su exmánager de hace varios años, y me confirma que sí, que tiene una relación desde hace un mes, que son novios".

Además, el periodista de espectáculos enfatizó que el cantautor español está "muy, muy ilusionado" y con "muchas ganas de iniciar esta relación". Tras estas declaraciones, se explicaría por qué Stephanie Cayo viene acompañando a Sanz en su tour internacional '¿Y ahora qué?', en su paso por Sudamérica, especialmente en países como Ecuador, Colombia y Perú.

PUEDES VER: ¿Alejandro Sanz está en una relación con Stephanie Cayo? La diferencia de edad que llama la atención

Stephanie Cayo se mudaría a Madrid, según periodista español

Según Jordi Martín, la recordada actriz de la telenovela 'Travesuras del corazón' habría decidido establecerse en Madrid por un largo periodo. "Sobre Stephanie Cayo me aseguran que ha comprado casa en Madrid y que va a pasar largas temporadas en Madrid; eso me confirma mi fuente cercana", señaló.

Finalmente, el periodista indicó que "Stephanie va a estar parte de la gira y luego regresarán a Madrid". La actriz se quedaría en su vivienda, ubicada en una zona céntrica de la capital española.

