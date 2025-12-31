La conductora se refirió a cómo es el presente de López luego de haber terminado su relación con el padre de su hijos. Composición LR

La conductora se refirió a cómo es el presente de López luego de haber terminado su relación con el padre de su hijos. Composición LR

En el set de América Hoy, los conductores presentaron el ranking de los personajes de la farándula que más facturaron durante el 2025. En la lista aparecieron diversos rostros conocidos, pero fue Pamela López quien terminó llevándose el primer lugar del segmento.

La influencer, cuyo nombre ha estado en el ojo público por su mediática separación de Christian Cueva, fue destacada por su presencia constante en eventos y proyectos artísticos. A propósito de ello, Janet Barboza tomó la palabra para comparar cómo era Pamela López en el momento de su ruptura con el futbolista y cómo es su actualidad.

TE RECOMENDAMOS CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

Janet Barboza elogia el presente de Pamela López

La conductora resaltó que, tras su separación de Christian Cueva, la popular “Kittypam” ha sabido reinventarse y explorar nuevas facetas, como su incursión en la música junto a su actual pareja, Paul Michael. Para Janet Barboza, este cambio marcó un antes y un después en la vida de la influencer.

“¿Cómo vemos hoy a Pamela López? Facturando, regia, estupenda; saca sus canciones y no hay evento donde no esté. Además, tiene un colágeno a su lado”, comentó en el programa.

En contraste, la opinión de la popular ‘Rulitos’ fue distinta cuando se refirió a Pamela Franco, actual pareja del futbolista, cuya relación se volvió mediática tras ser oficializada luego del fin del matrimonio de Cueva con la madre de sus hijos.

“Y Pamela Franco, ¿qué tiene? No tiene eventos y, además, tiene a Christian Cueva a su lado”, sostuvo.

Janet Barboza recuerda el momento más duro de la separación

En esa misma línea, Janet Barboza recordó el episodio en el que Pamela López se comunicó con ella desde Miami, luego de que Christian Cueva regresara a Perú para oficializar su relación con Pamela Franco. Según relató, la influencer atravesaba un momento emocionalmente complicado.

“A Pamela López, Christian Cueva la deja varada en Miami para venir a oficializar a Pamela Franco. Él llega al cumpleaños de Pamela Franco, dejando varada a la madre de sus hijos. Ahí es donde Pamela López se empieza a comunicar con personas del medio, entre ellas yo, y me cuenta una historia llorando. Era terrible”, relató.

Finalmente, la conductora aseguró que en ese momento le dio un consejo que, con el paso del tiempo, considera que se cumplió. “Yo le dije: ‘En este momento te duele. Estoy segura de que no hay palabras que van a hacer menguar tu dolor. Sin embargo, cuando pase el tiempo, te vas a reír y mirarás para atrás y verás realmente quién perdió’”, concluyó.