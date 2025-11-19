HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Janet Barboza y Ethel critican a Pamela Franco por asegurar que su entrevista fue pauteada: "La gente tiene memoria"

Janet Barboza y Ethel Pozo criticaron a Pamela Franco por insinuar que su entrevista con María Pía Copello fue pauteada, debido al miedo de quedarse sin trabajo.

Las conductoras de 'América hoy' arremetieron contra Pamela López. Foto / Composición: LR
Las conductoras de 'América hoy' arremetieron contra Pamela López. Foto / Composición: LR

Janet Barboza y Ethel Pozo no se guardaron nada y arremetieron contra Pamela Franco, luego de que la cantante chimbotana asegurara que la entrevista con María Pía Copello fue pauteada e impuesta en un momento de vulnerabilidad emocional. En dicha conversación, la actual pareja de Christian Cueva reconoció entre lágrimas que mantuvo un amorío con el futbolista de la Selección Peruana de Fútbol en el 2018, mientras él aún estaba casado con Pamela López.

Las conductoras de 'América hoy' se mostraron a favor de las declaraciones de Pamela López, quien le aconsejó a Franco que “no aclare, porque oscurece”. "La gente tiene memoria; calladita hubieras quedado mejor”, comentó la hija de Gisela Valcárcel en el espacio matutino. Asimismo, Janet Barboza, fiel a su estilo, le recordó a la intérprete de 'Dile la verdad' que vio en más de una ocasión a Christian Cueva en la casa donde vía con la madre de sus hijos.

PUEDES VER: Janet Barboza crítica a Pamela Franco por contradecirse sobre inicio de relación con Christian Cueva: 'Ya iba a tu casa'

lr.pe

Pamela López crítica a Pamela Franco por jurar por su hija

La polémica entrevista que Pamela Franco concedió a Verónica Linares dio mucho que hablar. Tras su emisión, Pamela López criticó a la cantante de cumbia y señaló que " no puede sostener argumentos válidos para maquillar una mentira".

Además, criticó a Franco por jurar por su hija que no conocía a 'Aladino'. "Ella sí juró por su hija, por lo menos para mí (mis hijos) sí son muy sagrados. No tiene cerebro, no tiene corazón", agregó.

PUEDES VER: Pamela Franco confiesa cómo logró superar separación con Christian Domínguez tras ampay en 'auto rana': 'Me ayudó a fortalecerme'

lr.pe

Polémica entrevista de Pamela Franco a Verónica Linares

Pamela Franco brindó una íntima entrevista Verónica Linares para su canal de YouTube, 'La Linares', en la que sorprendió a todos al revelar que su participación en ‘Mande quien mande’, con María Pía Copello, fue pauteada y realizada en un momento de vulnerabilidad emocional y, que actuó solo para proteger su puesto laboral.

“Terminé diciendo todo lo que me pautearon, terminé diciendo que el amor de mi vida era Christian Domínguez”, reveló a la periodista. “Al final tuve una entrevista que no fui yo, porque estaba mal. Lo único que era verdad era que estaba deshecha por lo que estaba pasando. ¿Por qué lo hice? Porque, aparte de que estaba mal, temía quedarme sin trabajo", se sinceró Pamela Franco.

