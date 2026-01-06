Xiomy Kanashiro revela su estado de salud tras foto en clínica con Jefferson Farfán. | Foto composición LR / Instagram de Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro revela su estado de salud tras foto en clínica con Jefferson Farfán. | Foto composición LR / Instagram de Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán

La primera semana de 2026 trajo momentos inesperados para Xiomy Kanashiro. La también pareja de Jefferson Farfán publicó en su cuenta oficial de Instagram fotografías que mostraban parte de su inicio de año, incluyendo una imagen en una camilla dentro de una clínica. La presencia del exfutbolista al lado de la influencer llamó la atención de los internautas.

La imagen provocó inquietud entre sus seguidores, quienes comentaron sobre su estado. La reacción generó una ola de preguntas que la propia Xiomy decidió responder, explicando con claridad la situación y transmitiendo tranquilidad a quienes se preocuparon por su bienestar.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro publica foto que demuestra su buena relación con la mamá de Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro revela cómo se encuentra de salud

En un comentario dirigido a sus seguidores, Xiomy explicó: “Estuve un poco delicada de salud pero ya estoy bien”, despejando rumores sobre su condición. Su mensaje permitió que los fans entendieran que no existía peligro y que se recuperaba correctamente.

La fotografía mostraba a la bailarina acostada en la camilla, con una bata clínica y vía intravenosa, lo que confirmó que había recibido atención médica. La imagen también evidenció que estuvo acompañada de Jefferson Farfán.

Xiomy Kanashiro estuvo internada y Jefferson la acompañó.

Foto en clínica con Jefferson Farfán genera preocupación en fans

La publicación no pasó desapercibida en redes sociales. Muchos internautas comentaron sobre la presencia del exfutbolista junto a su pareja y mostraron interés por la relación entre ambos, más allá de la salud de Xiomy.

El hecho permitió observar la cercanía de la pareja en momentos complicados. Además, la interacción generó comentarios positivos que destacaron el apoyo de Jefferson y la tranquilidad que brindó la explicación de la bailarina.

¿Xiomy Kanashiro tiene buena relación con la familia de Jefferson Farfán?

Otra de las imágenes compartidas por la influencer mostró a Xiomy bailando junto a la madre de su pareja, Doña Charo, ambas sonriendo mientras disfrutaban del inicio de año. Los seguidores celebraron la cercanía con mensajes como: “Ama Charo” y “Aprobación de la suegra”.

Esta interacción refleja la buena relación de la bailarina con la familia de Jefferson Farfán, mostrando cercanía y afecto, lo cual fue destacado por los usuarios en redes sociales, quienes también escribieron: "Ahí es".