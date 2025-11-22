HOYSuscripcion LR Focus

Magaly Medina no descarta colaboración con ‘Habla Good’ y ser ‘madrina’ del podcast de YouTube

Conductora Magaly Medina habló sobre la posibilidad de una colaboración con el programa 'Habla Good', donde podría emitirse la preparación de un pavo.

Colaboración con 'Habla Good' con Magaly Medina genera expectativa en redes.
Colaboración con 'Habla Good' con Magaly Medina genera expectativa en redes. | Foto: composición LR/ Instagram

Magaly Medina hizo referencia al podcast de YouTube 'Habla Good' tras una parodia que realizaron los conductores sobre el ampay de Luigui Carbajal en un hotel. La presentadora de televisión tomó con bastante humor el hecho y esto fue comentado en el programa digital del canal 'Todo Good', donde el youtuber Víctor Caballero, conocido como Curwen, le pidió a la 'Urraca' que se convierta en su 'madrina'.

La invitación de 'Habla Good' a Magaly Medina desató cientos de reacciones en YouTube y TikTok. No es la primera vez que la conductora muestra su acercamiento con programas de streaming. En redes sociales se conoce muy bien su cercanía con Jorge Luna de 'Hablando Huevadas' e incluso lo llamó 'ahijado' durante una edición especial del programa en la famosa Torre Eiffel, en París, Francia.

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, queda gravemente herida tras accidente automovilístico en Pisco

Magaly Medina podría realizar colaboración con 'Habla Good' y ser su 'madrina'

Hace poco, Magaly Medina no descartó la posibilidad de realizar una colaboración con el programa digital 'Habla Good', que es conducido por José Rodríguez (Pelao), Víctor Caballero (Curwen), Anthony Alencastre (Tonino) y Antonio Crespo Galán(Furrey). Entre bromas, la conductora no descartó una transmisión con los youtubers sobre la preparación de un pavo navideño.

Como se recuerda, en el 2019 Magaly Medina compartió un video sobre la preparación de pavo al horno. Sin embargo, varios usuarios la acusaron de haber arruinado su ceña navideña. "¿Cuál pavo quieres, la versión mala o la versión buena? Porque tengo de las dos", reaccionó entre risas la presentadora.

Alejandra Baigorria se hace viral al revelar cómo trata a sus trabajadoras del hogar: "Es como mi segunda mamá"

Así mismo, los conductores de 'Habla Good' le pidieron a Magaly Medina que se convierta en su 'madrina', al igual que con Jorge Luna. "Sí, seriamente voy a empezar a cambiar, un poquito más exhaustiva a la hora de aceptar mis madrinazgos, o sea, no cualquiera, ya no, no. Tiene razón. Yo amo a mi ahijado Jorge Luna", comentó.

