Alejandra Baigorria se hace viral al revelar cómo trata a sus trabajadoras del hogar: “Es como mi segunda mamá”

Alejandra Baigorria, quien renunció recientemente a ‘Esto es Guerra’ de manera sorpresiva, realizó una transmisión en vivo en la plataforma Kick junto a la influencer ‘Moca’. En ella, la empresaria habló por primera vez sobre cómo trata a sus trabajadoras del hogar, y sus declaraciones se volvieron virales en TikTok.

La esposa de Said Palao explicó que permite que cada una de ellas elija la comida que desee comer ese día, sin importar lo que se prepare en su hogar. “En mi casa es más caro porque cada una hace su comida”, señaló la ‘gringa de gamarra’, lo que generó que cientos de usuarios la elogiaran por el buen trato hacia sus colaboradoras.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

Alejandra Baigorria revela cómo trata a sus trabajadoras del hogar

"Puedes creer que en mi casa mi asistente come otra comida porque a ella le provoca y le hacen su comida especial para ella. La negrita que es la que cocina, mi negrita, la que trabaja conmigo hace tiempo y le digo así de cariño... ella está conmigo como por 12 años, es como mi segunda mamá", comenzó relatando Alejandra Baigorria sobre el cariño que le tiene a ‘negrita’, su trabajadora del hogar.

"Ella hace su comida aparte porque le gusta el chicharrón y yo le dejo. En mi casa es más caro porque cada uno hace su comida. Said come una cosa, yo como otra cosa... al final para todo el mundo igual", declaró la empresaria.

Usuarios halagan a Alejandra Baigorria por el buen trato a sus trabajadoras del hogar

Las declaraciones de Alejandra Baigorria sobre cómo trata a sus trabajadoras del hogar se viralizaron rápidamente en TikTok, y cientos de usuarios aprovecharon para felicitar a la exintegrante de ‘Esto es guerra’.

“Por eso le va bien a esta bella mujer”, “En comida no se mezquina, eso dice mucho de ella”, “Tiene un corazón muy bondadoso”, “Qué linda, con ese trato uno trabaja años”, “La humildad es el éxito, muchas bendiciones Alejandra”, fueron algunos de los cientos de comentarios en TikTok.