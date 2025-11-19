HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Esposa de Luigui Carbajal lo defiende tras ser ampayado ingresando a hotel sin ella: “Está con la misma polera”

La joven Diana García compartió imágenes en sus redes sociales respaldando la versión de Luigui Carbajal, quien aseguró haber ingresado a un hotel “para grabar un pódcast”.

Diana García se casó con Luigui Carbajal en el 2023. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
Diana García se casó con Luigui Carbajal en el 2023. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.

Luigui Carbajal se encuentra en el centro de la polémica tras ser captado por las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’ ingresando a un hotel de Lince sin su esposa, Diana García, el pasado martes 18 de octubre. El ampay generó dudas sobre una posible crisis en la relación; sin embargo, el cantante lo negó y aseguró que entró al lugar para “grabar un pódcast”.

Tras viralizarse las imágenes y su explicación, las críticas hacia el también actor cómico no tardaron en aparecer. No obstante, Diana García reapareció y salió públicamente a respaldarlo, asegurando que la versión de su esposo es cierta. Incluso mostró pruebas. “Está con la misma polera”, escribió tras compartir capturas de la entrevista que le hicieron a Carbajal en un pódcast.

Diana García reafirmó la versión hecha por Luigui Carbajal. Foto: Instagram.

Diana García reafirmó la versión hecha por Luigui Carbajal. Foto: Instagram.

Diana García defiende a Luigui Carbajal

Diana García, sobrina de Ricky Trevitazzo y de 28 años, utilizó sus redes sociales para defender a Luigui Carbajal, su esposo y padre de su bebé. La joven compartió dos capturas de pantalla correspondientes a la misma fecha en que el cantante fue ampayado, mostrando que llevaba la misma polera blanca en el video del pódcast en el que fue entrevistado.

“Para los que andan preocupados. Jueves 18 de setiembre, fue una transmisión en vivo. Está con la misma polera. Si tienen dudas ingresen a la página”, escribió García en sus historias de Instagram, reafirmando la misma versión hecha por Carbajal.

Sin embargo, en redes los usuarios siguieron cuestionando al actor cómico y se preguntaban cuál era la necesidad de hospedarse en un hotel para conceder una entrevista.  

Diana García respaldó la versión hecha por su esposo Luigui Carbajal. Foto: Instagram.

Diana García respaldó la versión hecha por su esposo Luigui Carbajal. Foto: Instagram.

Hotel niega versión de Luigui Carbajal

El programa de ‘Magaly TV: la firme’ se contactó con el hotel de Lince donde Luigui Carbajal fue ampayado. El reportero pidió información sobre la posibilidad de alquilar un espacio para grabar un pódcast, tal como afirmó el cantante; no obstante, en la recepción negaron que ofrezcan ese servicio.

“Hola, ¿qué tal? Una consulta, ¿aquí se alquila para hacer pódcasts?”, preguntó, a lo que el periodista recibió una respuesta breve, pero clara: “Para pódcasts, no, compañero… Todos son para parejas”.

