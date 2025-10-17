¡Se dieron el sí! Curwen sorprendió a Carlita con pedida de mano en Punta Cana: "No sabía que yo iba a ir"

Curwen sorprendió a su pareja, la diseñadora gráfica e ilustradora Carla Campos Salazar, al anunciar en vivo, durante el programa ‘Todo good’, su compromiso matrimonial. El creador de contenido viajó hasta Punta Cana, República Dominicana, para entregarle personalmente el anillo, en un gesto que conmovió tanto a su futura esposa como a quienes siguen su trabajo. La noticia también causó impacto entre las demás personas del espacio de entretenimiento, quienes expresaron su alegría por la decisión de la pareja.

El tan ansiado anuncio de casamiento de Curwen

Mientras conversaba sobre su estadía en Punta Cana, el propio Curwen reveló en pleno programa en vivo que le había pedido la mano a su actual pareja, Carla Campos Salazar, quien además es hermana mayor de la actriz Adriana Campos Salazar, integrante del elenco de ‘Al fondo hay sitio’. La propuesta ocurrió en el país caribeño, sin que ella supiera que él también estaría allí.

“Ella no sabía que iba a venir. Hablé con su mejor amiga, le pedí que se casara conmigo y me dijo que sí. Voy a subir el volumen para escucharlos”, dijo, lo que generó de inmediato la reacción de sus compañeros de set.

Además, comentó que, pese a la emoción por el anuncio de su compromiso con la diseñadora, no le gustan los viajes, en referencia al vuelo que tomó desde Lima hasta la ciudad turística dominicana: ''Ustedes saben que no me gusta viajar. Son un tipo aburrido'', afirmó.

La reacción de los usuarios sobre el compromiso matrimonial de Curwen

Las reacciones de los usuarios ante la noticia fueron diversas. Mientras que algunas personas opinaron que la pareja del creador de contenido es muy joven para tomar esa decisión, otras lo felicitaron por haberle propuesto matrimonio. Entre los mensajes más destacados se puede encontrar: ''La quiere asegurar antes de que le pase la etapa rebelde y progre'', ''Fuera de bromas, no creo que su pareja termine con él. Es muy joven, mientras que Curwen, claro está, está en la etapa de formalizar algo'', ''Me spoilee'', ''Hasta que no estén casados no lo creo'', ''Felicidades''.

