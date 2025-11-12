El youtuber Carlos Orozco, creador de 'La Roro Network', reveló que el exproductor del podcast 'Good Time', Abneer Robles, lo contactó semanas atrás. El creador de contenido explicó que Robles incluso le solicitó un favor, pese a que era la competencia directa con el canal 'Todo Good', que es dirigido por José Luis Rodríguez, 'Pelao'. Orozco dio a conocer su molestia tras la difusión de un listado de programas del nuevo canal de streaming de Jefferson Farfán.

Carlos Orozco revela que Abneer lo llamó estando en el canal 'Todo Good'

Durante la reciente emisión del podcast 'Ouke' en YouTube, el conductor Carlos Orozco manifestó su molestia con la reciente circulación de una lista de programas que formarían parte del nuevo canal de streaming de Jefferson Farfán, en la que se mencionan figuras vinculadas a su plataforma 'La Roro Network', como Marquina, Julio Peña y Pedro García. El documento, que estaría dirigido a agencias de publicidad, incluso cita el cobro por las menciones y hasta los horarios.

En ese contexto, Orozco se refirió al nuevo podcast que tendrán los exconductores de 'Good Time' en el canal 'Satélite+' de Jefferson Farfán y comentó que Robles tuvo acercamientos con su canal desde hace bastante tiempo.

"Hace unas semanas yo converso con Abneer, de muy buena fe, me llama cuando él todavía estaba en el otro canal (Todo Good), a pedirme un favor, que no se llegó a dar y yo le dije 'Yo tengo códigos, yo no voy a hablar nada de esto, para mí esto no queda, ahí está'. Pero que tú luego ofrezcas en un canal o muestres un piloto del cual no tienes ningún tipo de acuerdo y que luego termine acá, a mí me parece, segundo, un acto de deslealtad, que yo nunca tengo con ustedes", indicó con molestia.

Según el conductor, este hecho generó sorpresa y descontento en su equipo, pues considera que se está vulnerando la confianza entre colegas del streaming. Enfatizó que no estaría bien la promoción comercial de programas con conductores que todavía no oficializaron su ingreso. "Si tú quieres empezar la 'Manada galáctica' en este canal, seguramente les va a ir muy bien. Pero no me gusta nada lo que han hecho", se dirigió a Abneer Robles.