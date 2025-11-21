Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, queda gravemente herida tras accidente automovilístico en Pisco
“Dios quiera pueda salvarse” expresó Samuel Suárez de Instarándula quien compartió en redes sociales imágenes del accidente de la hermana de Alejandra Baigorria en Pisco.
Thamara Medina Alcalá, hermana de la influencer Alejandra Baigorria, quedó gravemente herida tras sufrir un accidente automovilístico en Pisco. Según Samuel Suárez, de Instarándula, la joven de 22 años terminó con el rostro ensangrentando y se encuentra en estado delicado, ya que se llevó la peor parte del accidente. Iba acompañado de un grupo de amigos en el vehículo.
“Dios quiera pueda salvarse. Los medios de Pisco han comunicado que su estado es delicado”, informó el comunicador.
La página de Facebook ‘Plus noticias Pisco’ reportó el hecho y emitió imágenes en las que se observa a la hermana de Alejandra Baigorria siendo trasladada en ambulancia por personal médico y autoridades de tránsito.
Hermana de Alejandra Baigorria sufre grave accidente de tránsito en Pisco
Según ‘Plus noticias Pisco’, el accidente de tránsito que involucró a Thamara Medina y sus amigos ocurrió entre el ingreso de la urbanización José de San Martín y la carretera que va al puerto de Paracas.
Además, se informó que los jóvenes, quienes sufrieron heridas leves, relataron cómo fue el accidente. El chofer de la camioneta, donde se encontraba la hermana de Alejandra Baigorria, realizó una maniobra para evitar chocar con un tráiler que transitaba por la carretera rumbo a Paracas. Al esquivarlo, el auto volcó y termina al costado de la caseta de serenazgo de la urbanización José de San Martín.
Samuel Suárez reveló información del estado de Thamara Medina
Samuel Suárez, fundador de Instarándula, compartió imágenes e información de lo sucedido con Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria. Aseguró que el estado de la joven de 23 años es delicado.
“Está en una situación bastante grave, Thamara Medina. No he querido compartir las imágenes del accidente porque le han grabado con el rostro ensangrentado y son muy delicadas. Ha sido muy fuerte ver a esta joven tirada en el suelo. Dios quiera pueda salvarse. Los medios de Pisco han comunicado que está en un estado delicado”, expresó en un comienzo el periodista.
“Pese a los problemas familiares, este tema habrá hecho que toda la familia se una. La situación es aún incierta. Tres jóvenes, entre ellos, Thamara, están en una situación delicada y otros pasajeros de ese vehículo han tenido golpes leves”, señaló.