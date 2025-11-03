HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Streamers critican a RLA por decir que el autismo aumentó en Perú porque Vizcarra declaró cuarentena: "Qué tal imbe..."

Rafael López Aliaga, desata polémica por comentarios desinformados sobre el autismo y atribuyendo su aumento a la cuarentena. "¿Cómo este tipo pretende ser presidente del Perú?", dijo uno de los streamers.

Streamers de 'Todo Good' criticaron a RLA por decir que autismo aumentó debido a la cuarentena dictada por Martín Vizcarra.
Streamers de 'Todo Good' criticaron a RLA por decir que autismo aumentó debido a la cuarentena dictada por Martín Vizcarra.

El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, generó polémica tras emitir comentarios considerados desafortunados y carentes de información sobre el autismo en el Perú. "¿Sabe por qué hay tanto autismo? Lo tengo clarísimo, por la salvajada que hizo Vizcarra de meter a la gente en su casa sin vacunas, sin comida, sin agua por más de tres años, el autismo ha crecido mucho. Ese genocidio", comentó.

En respuesta, los streamers del programa ‘Todo good’ expresaron su crítica y desaprobación durante una de sus transmisiones. “O sea, ¿Vizcarra, por hacerle caso a la OMS, ha creado niños autistas con sus poderes malévolos?”, comentó Furrey. Asimismo, “Ala, qué tal imbe…”, expresó ‘Tonino’, muy sorprendido al escuchar que, según se dijo, el autismo en el país habría aumentado luego de declararse la pandemia.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga propaga afirmaciones falsas sobre el autismo y culpa a Vizcarra: "Encerró a la gente en pandemia"

lr.pe

Todo Good critica a RLA por decir que el autismo aumentó tras declaratoria de cuarentena por Vizcarra en 2020

El último domingo, el precandidato presidencial Rafael López Aliaga visitó el distrito de San Martín de Porres, donde sus declaraciones generaron gran controversia. Durante el encuentro, una madre de familia solicitó apoyo para los niños con trastorno del espectro autista (TEA), resaltando la necesidad de una mayor atención y recursos para su tratamiento.

Sin embargo, López Aliaga respondió con comentarios que han sido duramente criticados, al señalar que el expresidente Martín Vizcarra sería “genocida” por haber decretado la cuarentena durante la pandemia de COVID-19, a la cual atribuyó —sin sustento científico— un supuesto incremento en los casos de autismo. Sus palabras provocaron indignación y rechazo en redes sociales y entre colectivos que defienden los derechos de las personas con TEA.

Por ello, los streamers lo criticaron duramente al inicio de su programa. “Oe, ¿cómo este tipo pretende ser presidente del Perú?”, enfatizó nuevamente ‘Tonino’. Además, José Luis Rodríguez, ‘El Pelao’, comentó que tiene una hija con autismo: "Si no fuera porque mi hija es autista, yo no me hubiera informado del tema. Y no existe información abierta o que se difunda igualmente. Planes de real inclusión no existe. Lo que acaba de decir el señor es una pachotada".

"El autismo no es una enfermedad, por tanto, no tiene cura. El autismo se trata o se ayuda mediante terapias, etc. Yo invito a la gente investigar", culminó, enfatizando, 'El pelao'.

