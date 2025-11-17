José Luis Rodríguez, más conocido en redes sociales como 'Pelao', sorprendió a sus seguidores al detallar que el canal 'Todo Good' ya está alistando nuevos programas. El creador de contenido generó expectativa al adelantar estos espacios que irán con la denominación 'Good' como una estrategia de marca. Además, marcó una clara distancia con los exconductores de Good Time, Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe.

José Luis Rodríguez, 'Pelao', evita reaccionar sobre nuevos programas de streaming

Durante una reciente transmisión en su canal de YouTube 'Pelaogood', José Luis Rodríguez comentó que saluda la aparición de nuevos canales de streaming y que este rubro se expanda cada vez más. Sin embargo, enfatizó que evitará referirse a otros canales de forma directa para evitar malos entendidos.

"Eviten pedirme comentarios o hablar de otros proyectos o cosas porque si consumes nuestro contenido en ‘Habla Good’ y lo he dicho 50.000 veces es que a mí lo que menos me suma es andar hablando de otros proyectos. Polémicas más generales donde se pueda dar una opinión, eso sí, no me gusta meterme en polémicas", indicó.

Así mismo, reitero en sus historias de Instagram que no reaccionará sobre otros nuevos canales. Como se sabe, este lunes 17 se estrenó el programa 'La Manada' en Satélite + bajo la conducción Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe.

José Luis Rodríguez, 'Pelao', revela que 'Todo Good tendrá nuevos podcast

De otro lado, José Luis Rodríguez, 'Pelao' comentó que el canal de YouTube 'Todo Good' pronto lanzará nuevos proyectos y descartó que se utilice la denominación de 'Good Time'. Argumentó que los nuevos podcast ya están en proceso y argumentó que generará bastante expectativa. "Terrible lo que va a pasar", aseveró.