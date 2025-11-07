HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
Espectáculos

Pamela López no se guarda nada y le responde a Pamela Franco: "Aquí estoy parada y sin polo para enfrentarte, mamita"

Pamela López se mostró furiosa y cuestionó la autoridad moral de Pamela Franco. Además, la calificó como "clandestina" al recordar que interfirió en su matrimonio con Christian Cueva.

Pamela López cuestionó autoridad moral de Pamela Franco. Foto / Difusión: LR
Pamela López cuestionó autoridad moral de Pamela Franco. Foto / Difusión: LR

No le tiene miedo. Pamela López no se quedó callada y respondió fuerte y claro a Pamela Franco, actual pareja de su aún esposo, Christian Cueva. En declaraciones para un medio local, la popular 'Kitty Pam' se mostró furiosa y cuestionó la autoridad moral de la cantante de cumbia. “Yo todo lo que me he comido ha sido cuando he sido la oficial. Jamás me he comido algo clandestino", declaró con ironía.

Las declaraciones de la trujillana surgieron luego de que Pamela Franco reaccionara a López por realizar un gesto de asco cuando pasaba por un retrato del jugador de la Selección Peruana de Futbol. “Nadie puede vomitar en lo que ha comido y lo ha comido varias veces”, remarcó la chimbotana.

TE RECOMENDAMOS

EL AUTOESTIMA COMO MEDICINA DEL ALMA CON JENNY BEINGOLEA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Christian Cueva amenaza con mandar a prisión a Pamela López si vuelve a mencionarlo públicamente, según abogado

lr.pe

Pamela López cuestiona "moral distraída" de Pamela Franco

Para encender aún más lo hoguera, Pamela López se mostró desconcertada y, frente a las cámaras de 'Amor y fuego', cuestionó la "moral distraída" con que Pamela López se atreve a hablar. "No sé con qué autoridad moral me dice ella eso. Me lo he comido 50 millones de veces, pero cuando he sido la oficial, obviamente”, remató.

"Ahora la pregunta es: ¿Ella se lo ha comido siendo la oficial? Te pregunto: ¿Tú te has comido siendo la oficial? Tarea para tu casa", lanzó la actual pareja de Paul Michael. No conforme con ello, Pamela López le recordó la relación clandestina que mantuvo con su aún esposo y como su accionar destruyó a su familia y causó dolor a sus hijos.

PUEDES VER: Nadeska Widausky expone a Christian Cueva y revela la suma de dinero que le regaló mientras él estaba casado con Pamela López

lr.pe

Pamela López asegura estar lista para enfrentar a Pamela Franco

Pamela López calificó de "mujerzuela" a Pamela Franco e hizo hincapié: “Aquí estoy parada y sin polo para enfrentarte, mamita. ¿De qué puede hablar esa tipa de mí? ¿Qué miedo voy a tener de esa mujerzuela? No hay forma”, sentenció. Para la chimbotana, Pamela Franco siempre será la manzana de la discordia al interponerse en su relación con Christian Cueva.

“Sin sangre en la cara, sin moral. No sé con qué intención se puede enfrentar a mí. Yo toda la vida me voy a expresar de ella como lo que fue: la clandestina, que causó dolor en mis hijos y en mí. ¿Y qué ella me salga a enfrentar? ¿En base a qué? “, finalizó.

Notas relacionadas
Abogado de Christian Cueva afirma que el futbolista podría llevar a prisión a Pamela López si vuelve a mencionarlo públicamente

Abogado de Christian Cueva afirma que el futbolista podría llevar a prisión a Pamela López si vuelve a mencionarlo públicamente

LEER MÁS
Pamela López expone chats de Christian Cueva donde juró por sus hijos que no fue infiel con Nadeska Widausky: "Ni la conozco"

Pamela López expone chats de Christian Cueva donde juró por sus hijos que no fue infiel con Nadeska Widausky: "Ni la conozco"

LEER MÁS
Magaly critica a Pamela López por negarle a Cueva visitar a sus hijos: "Es un juego de poder y control"

Magaly critica a Pamela López por negarle a Cueva visitar a sus hijos: "Es un juego de poder y control"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hija de Melissa Klug preocupa al revelar su delicado estado de salud en redes sociales: “Las pastillas no me ayudan en nada”

Hija de Melissa Klug preocupa al revelar su delicado estado de salud en redes sociales: “Las pastillas no me ayudan en nada”

LEER MÁS
Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

LEER MÁS
Así fue la incómoda reacción de Sofía Franco al ver el ampay de Álvaro Paz de la Barra con la modelo Andrea Cifuentes en discoteca

Así fue la incómoda reacción de Sofía Franco al ver el ampay de Álvaro Paz de la Barra con la modelo Andrea Cifuentes en discoteca

LEER MÁS
Samahara Lobatón impacta al vender su cuenta de Instagram con 60.000 usuarios a insólito precio en dólares: "Seguidores orgánicos"

Samahara Lobatón impacta al vender su cuenta de Instagram con 60.000 usuarios a insólito precio en dólares: "Seguidores orgánicos"

LEER MÁS
Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

LEER MÁS
Miss Chile se pronuncia tras críticas en Miss Universo 2025 por polémico trend de TikTok: "Deseo disculparme"

Miss Chile se pronuncia tras críticas en Miss Universo 2025 por polémico trend de TikTok: "Deseo disculparme"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Espectáculos

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

Magaly Medina cuestiona a Sofía Franco por negar vínculo con Álvaro Paz de la Barra y expone contradicciones: "Él la llamaba 'mi esposa'"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025