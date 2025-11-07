No le tiene miedo. Pamela López no se quedó callada y respondió fuerte y claro a Pamela Franco, actual pareja de su aún esposo, Christian Cueva. En declaraciones para un medio local, la popular 'Kitty Pam' se mostró furiosa y cuestionó la autoridad moral de la cantante de cumbia. “Yo todo lo que me he comido ha sido cuando he sido la oficial. Jamás me he comido algo clandestino", declaró con ironía.

Las declaraciones de la trujillana surgieron luego de que Pamela Franco reaccionara a López por realizar un gesto de asco cuando pasaba por un retrato del jugador de la Selección Peruana de Futbol. “Nadie puede vomitar en lo que ha comido y lo ha comido varias veces”, remarcó la chimbotana.

Pamela López cuestiona "moral distraída" de Pamela Franco

Para encender aún más lo hoguera, Pamela López se mostró desconcertada y, frente a las cámaras de 'Amor y fuego', cuestionó la "moral distraída" con que Pamela López se atreve a hablar. "No sé con qué autoridad moral me dice ella eso. Me lo he comido 50 millones de veces, pero cuando he sido la oficial, obviamente”, remató.

"Ahora la pregunta es: ¿Ella se lo ha comido siendo la oficial? Te pregunto: ¿Tú te has comido siendo la oficial? Tarea para tu casa", lanzó la actual pareja de Paul Michael. No conforme con ello, Pamela López le recordó la relación clandestina que mantuvo con su aún esposo y como su accionar destruyó a su familia y causó dolor a sus hijos.

Pamela López asegura estar lista para enfrentar a Pamela Franco

Pamela López calificó de "mujerzuela" a Pamela Franco e hizo hincapié: “Aquí estoy parada y sin polo para enfrentarte, mamita. ¿De qué puede hablar esa tipa de mí? ¿Qué miedo voy a tener de esa mujerzuela? No hay forma”, sentenció. Para la chimbotana, Pamela Franco siempre será la manzana de la discordia al interponerse en su relación con Christian Cueva.

“Sin sangre en la cara, sin moral. No sé con qué intención se puede enfrentar a mí. Yo toda la vida me voy a expresar de ella como lo que fue: la clandestina, que causó dolor en mis hijos y en mí. ¿Y qué ella me salga a enfrentar? ¿En base a qué? “, finalizó.