Macarena Gastaldo y Pamela López tuvieron un fuerte cruce de palabras en el Estadio Nacional. | Foto: composición LR/Instagram

En un tenso momento, Pamela López y Macarena Gastaldo coincidieron durante la presentación de una fiesta de Halloween en el Estadio Nacional, escenario donde el encuentro estuvo lejos de ser cordial. En medio de la discusión, ambas se lanzaron fuertes comentarios vinculados a su vida personal, lo que elevó aún más la tensión entre ellas.

Lo que prometía ser un encuentro tranquilo y sin polémica en la conferencia de prensa del evento 'Reggaeton Lima Festival 6', terminó en un fuerte cruce de palabras que tensó el ambiente mientras las entrevistaban los medios de comunicación.

¿Qué le dijo Macarena Gastaldo a Pamela López?

En medio de la conversación con los medios de comunicación, la situación se tornó incómoda luego de que Gastaldo le recordara a Pamela López su relación pública con el futbolista Christian Cueva, quien la había negado públicamente.

En ese acalorado momento, también estaba presente la actual pareja de la empresaria, Paul Michael, quien no dudó en intervenir en el cruce de palabras con la argentina. Con un tono sarcástico, la modelo gaúcha lo calificó de “cargacarteras” y, para aumentar la tensión, afirmó que había recibido mensajes privados por parte de Michael. La declaración provocó una ola de reacciones.

La respuesta de Pamela López a Macarena Gastaldo

No obstante, Pamela López no se quedó callada: le respondió con firmeza a Gastaldo y negó rotundamente haberle sido infiel a Christian Cueva durante el tiempo que estuvieron juntos. Además, aclaró que el beso con Piero Arenas ocurrió cuando ambos estaban separados.

''Por supuesto que miente. Yo no fui infiel al padre de mis hijos, aún esposo lastimosamente, porque en el momento en que se dio el beso estaba separada y ya no vivía en mi casa'', respondió López.

Por otro lado, Pamela López desafió las palabras de Gastaldo y le restó importancia a lo dicho por la modelo argentina respecto al señalamiento hacia Paul Michael: ''Yo sé quien con quién estoy y mi pareja sabe quién soy'', sostuvo con total seguridad.