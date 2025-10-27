Nadeska Widausky se sentó en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ y respondió sin temor un total de 20 preguntas, llevándose así S/25,000. Sin embargo, una de las revelaciones que más llamó la atención a Beto Ortiz fue sobre Christian Cueva.

La modelo confesó que pasó la noche con el futbolista tras compartir unas cervezas en una reunión que él organizó en un departamento de Miraflores. “Entró al cuarto, me dijo que le gustaba y quería compartir conmigo íntimamente, y se dio”, confesó la exbailarina con serenidad.

A partir de ese momento, el jugador se habría obsesionado con la modelo, llegando a regalarle $1,000 en una ocasión e invitarla a Emiratos Árabes, país del medio oriente donde jugó entre 2021 y 2023. Todo esto ocurrió mientras él estaba casado con Pamela López, madre de sus tres hijos.

Nadeska Widausky rechazó invitación de Christian Cueva para viajar a Emiratos Árabes

Pese a los $/1,000 y la propuesta de viajar a Emiratos Árabes, Nadeska Widausky señaló que rechazó la invitación de Christian Cueva, pues en ese entonces mantenía una relación sentimental con otro hombre que le ofrecía más estabilidad económica.

“Él me invitaba a los Emiratos. Me decía ven. Yo no quería ir porque en ese momento yo estaba con otra persona y él me daba muchísimo, entonces yo ya tenía algo muy seguro. (¿Más que mil dólares?) por supuesto. Entonces dije, yo no voy a perder mi tiempo”, relató la rubia.

Desde entonces, su vínculo con Cueva se limitó únicamente a videollamadas. “¿Y a ti te gusta esto de las videollamadas?”, preguntó Beto Ortiz, a lo que ella respondió. “Depende con quién, porque los hombres a veces aburren y yo les digo que mejor me transfieran dinero. Cueva en su momento lo hizo”, confesó la modelo.

Nadeska Widausky afirma que no sintió pena por Pamela López tras encuentro con Cueva

Beto Ortiz le consultó a Nadeska Widausky si sintió remordimiento o pena por haber estado íntimamente con Christian Cueva, sabiendo que él estaba casado con Pamela López y tenía tres hijos. La exbailarina decidió sincerarse y explicó que no sentía culpa por una razón clara.

“Sinceramente no. Lo digo con mucha pena porque era su esposa, pero pena por mí, no por la señora. Yo no porque nunca busque tener una relación con él; no me interesaba”, aseguró la rubia, quien agregó que el futbolista le caía muy bien por tener “barrio” al igual que ella.