HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: minuto a minuto del partido en Matute
Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: minuto a minuto del partido en Matute     Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: minuto a minuto del partido en Matute     Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: minuto a minuto del partido en Matute     
Espectáculos

Pamela López afirma que Christian Cueva habría sacado grandes préstamos de dinero y ahora los bancos la acosan: “Jamás he firmado nada”

Pamela López estaría atravesando un complicado problema, pues tendría que hacerse cargo de las fuertes sumas de dinero que Christian Cueva habría sacado de diversos bancos.

Pamela López y Christian Cueva estarían envueltos en nueva polémica. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.
Pamela López y Christian Cueva estarían envueltos en nueva polémica. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.

Pamela López hizo una fuerte acusación contra Christian Cueva. La trujillana aseguró que actualmente los bancos la acosan en su propia casa para que pague una fuerte deuda que su aún esposo habría adquirido tiempo atrás, cuando vivían juntos.

La influencer aseguró que no tenía conocimientos de estos préstamos y ahora enfrenta las consecuencias, ya que las notificaciones de cobro no dejan de llegar a su departamento donde vive con sus tres hijos. “Yo jamás he firmado nada, por ahí tengo que ver qué pasó exactamente”, señaló López a las cámaras de América TV.

TE RECOMENDAMOS

LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Pamela López estalla y acusa a Christian Cueva de vender su departamento y de mandar a intimidar a sus padres: "Sinvergüenza, cobarde"

lr.pe

López asegura que los bancos le están cobrando lo que Cueva habría sacado prestado

Durante un evento publicitario, Pamela López afirmó el nuevo problema que enfrenta debido a los préstamos que Christian Cueva habría solicitado mientras convivían. "Nosotros teníamos nuestra convivencia, se adquirió muchos bienes, también deudas. (Pidió prestado) a mi familia sí, pero también a los bancos, a mi casa llegan muchos documentos", explicó en un comienzo.

Sin embargo, detalló que le tomó por sorpresa enterarse de esos préstamos bancarios, ya que nunca fue consultada ni dio su autorización. "Yo no sé, quiero preguntar cómo se hace para prestar dinero porque yo no firmé. Me casé en el 2019. Hay muchas que yo quiero saber, todo el mundo me dice 'la deuda es de los dos porque estamos casados', pero yo jamás he firmado nada, por ahí tengo que ver qué exactamente pasó", señaló la actual pareja de Paul Michael.

PUEDES VER: Novio de Pamela López expone a Christian Cueva y le recomienda que se ponga a estudiar canto con urgencia: “No es nada personal”

lr.pe

Pamela López vive con miedo a ser desalojada por culpa de Cueva

Pamela López expuso su miedo de que pueda ser desalojada del departamento donde vive con sus hijos debido a la mala gestión de Christian Cueva en sus finanzas. "Temo que me pueda desalojar de la propiedad donde vivimos mis hijos y yo que adquirimos en nuestra unión de hecho", relató.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Además, a esto se le suma los más de S/80.000 que la trujillana ha afirmado que su todavía esposo le debe a su madre y que lo necesita para la compra de sus medicinas.

Notas relacionadas
Magaly Medina aconseja a Christian Cueva dejar a Pamela Franco y priorizar a sus hijos: "Esa relación está salada"

Magaly Medina aconseja a Christian Cueva dejar a Pamela Franco y priorizar a sus hijos: "Esa relación está salada"

LEER MÁS
Magaly arremete contra Cueva por vender ‘depa’ que tenía con Pamela López: “Un poco de consideración a la que te aguantó”

Magaly arremete contra Cueva por vender ‘depa’ que tenía con Pamela López: “Un poco de consideración a la que te aguantó”

LEER MÁS
Pamela López estalla y acusa a Christian Cueva de vender su departamento y de mandar a intimidar a sus padres: "Sinvergüenza, cobarde"

Pamela López estalla y acusa a Christian Cueva de vender su departamento y de mandar a intimidar a sus padres: "Sinvergüenza, cobarde"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Javier Masías, exjuez de ‘EGCF’, se une a la marcha nacional y arremete: “Quienes colocaron al presidente son gente muy mediocre”

Javier Masías, exjuez de ‘EGCF’, se une a la marcha nacional y arremete: “Quienes colocaron al presidente son gente muy mediocre”

LEER MÁS
Rodrigo González le dice de todo a Mónica Sánchez y más actores que asistieron a la marcha: "Salen solo para la foto"

Rodrigo González le dice de todo a Mónica Sánchez y más actores que asistieron a la marcha: "Salen solo para la foto"

LEER MÁS
Gian Marco lanza mensaje tras la muerte de joven rapero durante las protestas en el Centro de Lima: “Lo mataron por marchar”

Gian Marco lanza mensaje tras la muerte de joven rapero durante las protestas en el Centro de Lima: “Lo mataron por marchar”

LEER MÁS
Jossmery Toledo comete infidencia y expone sin querer a presunto 'galán', pero luego recalcula: "Es el fotógrafo"

Jossmery Toledo comete infidencia y expone sin querer a presunto 'galán', pero luego recalcula: "Es el fotógrafo"

LEER MÁS
Novia de 'La Mackyna', el mejor amigo de Christian Domínguez, le habría sido infiel con su compañero de programa

Novia de 'La Mackyna', el mejor amigo de Christian Domínguez, le habría sido infiel con su compañero de programa

LEER MÁS
Matilde León, actual novia de Stefano Salvini, habla sobre su pasada relación con Johanna San Miguel: "Este medio es chiquito"

Matilde León, actual novia de Stefano Salvini, habla sobre su pasada relación con Johanna San Miguel: "Este medio es chiquito"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Espectáculos

Luis y Manuel Quiroga de Agua Marina son dados de alta tras ataque armado en Chorrillos: "Nos sentimos afortunados y agradecidos con Dios"

Esposa del ‘Ruso’ Flores rompe en llanto en plena marcha tras ataque policial a su equipo: “Están que disparan”

Novia de 'La Mackyna', el mejor amigo de Christian Domínguez, le habría sido infiel con su compañero de programa

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025