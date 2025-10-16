Pamela López afirma que Christian Cueva habría sacado grandes préstamos de dinero y ahora los bancos la acosan: “Jamás he firmado nada”
Pamela López estaría atravesando un complicado problema, pues tendría que hacerse cargo de las fuertes sumas de dinero que Christian Cueva habría sacado de diversos bancos.
Pamela López hizo una fuerte acusación contra Christian Cueva. La trujillana aseguró que actualmente los bancos la acosan en su propia casa para que pague una fuerte deuda que su aún esposo habría adquirido tiempo atrás, cuando vivían juntos.
La influencer aseguró que no tenía conocimientos de estos préstamos y ahora enfrenta las consecuencias, ya que las notificaciones de cobro no dejan de llegar a su departamento donde vive con sus tres hijos. “Yo jamás he firmado nada, por ahí tengo que ver qué pasó exactamente”, señaló López a las cámaras de América TV.
López asegura que los bancos le están cobrando lo que Cueva habría sacado prestado
Durante un evento publicitario, Pamela López afirmó el nuevo problema que enfrenta debido a los préstamos que Christian Cueva habría solicitado mientras convivían. "Nosotros teníamos nuestra convivencia, se adquirió muchos bienes, también deudas. (Pidió prestado) a mi familia sí, pero también a los bancos, a mi casa llegan muchos documentos", explicó en un comienzo.
Sin embargo, detalló que le tomó por sorpresa enterarse de esos préstamos bancarios, ya que nunca fue consultada ni dio su autorización. "Yo no sé, quiero preguntar cómo se hace para prestar dinero porque yo no firmé. Me casé en el 2019. Hay muchas que yo quiero saber, todo el mundo me dice 'la deuda es de los dos porque estamos casados', pero yo jamás he firmado nada, por ahí tengo que ver qué exactamente pasó", señaló la actual pareja de Paul Michael.
Pamela López vive con miedo a ser desalojada por culpa de Cueva
Pamela López expuso su miedo de que pueda ser desalojada del departamento donde vive con sus hijos debido a la mala gestión de Christian Cueva en sus finanzas. "Temo que me pueda desalojar de la propiedad donde vivimos mis hijos y yo que adquirimos en nuestra unión de hecho", relató.
Además, a esto se le suma los más de S/80.000 que la trujillana ha afirmado que su todavía esposo le debe a su madre y que lo necesita para la compra de sus medicinas.